Bij confrontaties tussen demonstranten en ordetroepen zijn in de Franse hoofdstad Parijs zeker 55 gewonden gevallen. In het hele land zijn 31.000 zogeheten 'Gele Hesjes' op de been om te protesteren tegen het regeringsbeleid van president Emmanuel Macron.

Eerder meldde staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez dat er 575 betogers zijn opgepakt. Ruim 31.000 Fransen gingen zaterdag de straat op, waarvan zo'n achtduizend in Parijs.

In de hoofdstad verliepen de protesten zaterdag aan het begin van de ochtend nog rustig. In de loop van de ochtend ontstonden er toch confrontaties met de oproerpolitie, waarbij traangas is ingezet. Als gevolg van de demonstraties in Parijs zijn de twaalf toegangswegen naar de Arc de Triomphe afgesloten. In de namiddag werd het weer wat rustiger op de Champs-Élysées.

Er zijn grote verschillen te merken op de vele locaties waar gedemonstreerd wordt. Op sommige plekken is er sprake van een vreedzame demonstratie waarbij mensen alleen leuzen scanderen. Ze roepen bijvoorbeeld om het vertrek van president Emmanuel Macron. Op andere plekken kwam het tot kleine opstootjes tussen de Franse politie en betogers, en weer op andere plekken is de sfeer halverwege de middag grimmig geworden.

Voorafgaand aan de grote demonstraties nabij de Arc de Triomphe hield de Franse politie al 250 mensen aan die vrijwel allemaal van buiten Parijs naar de stad kwamen. De politie vermoedde dat dit relschoppers waren, in plaats van vreedzame betogers. Ze hadden bijvoorbeeld maskers, katapulten of hamers bij zich.

Volgens de politie zijn er tot 15.00 uur zo'n dertig mensen gewond geraakt. Onder deze personen zouden drie agenten geweest zijn.

Op sommige plaatsen wel sprake van grimmige sfeer

Ondanks het feit dat de protesten ten opzichte van eerdere demonstraties in Frankrijk relatief rustig verlopen, is de sfeer her en der gespannen.

Het is vooral onrustig in de Avenue de Friedland, een van de wegen die uitkomen op de Arc de Triomphe. Op foto's op sociale media en op televisiebeelden is te zien dat daar verschillende etalages van winkels zijn ingeslagen. Ook zou er een auto in brand zijn gestoken.

De politie is daar onder meer met traangas en waterkanon in actie gekomen om blokkades bestaande uit brandende voorwerpen, planten- en vuilnisbakken op te breken.

Volgens plaatselijke media is ook een winkel met mobiele telefoons op de Champs-Élysées doelwit geworden. Betogers rukten de houten schotten, die het winkelcentrum Publicis Drugstore moesten beschermen, los om barricades van te maken. Anderen probeerden er brand te stichten. De winkel was bij eerdere protesten van de 'Gele Hesjes' ook al doelwit van betogers.

Op andere plekken worden panden beschermd door personen in gele hesjes om verdere vernielingen te voorkomen. Volgens journalisten ter plaatse is de samenstelling van de groep mensen die demonstreert in Parijs zeer divers.

Protest groeit uit naar ontevredenheid over Macron

De 'Gele Hesjes' gingen aanvankelijk de straat op om te protesteren tegen de geplande belastingverhogingen op brandstof.

De Franse regering heeft echter naar aanleiding van de onrusten die ontstonden door de demonstraties van de 'Gele Hesjes', besloten de belastingverhoging op benzine en diesel tot na volgend jaar uit te stellen. Eerder verdedigde premier Edouard Philippe in het parlement een uitstel van een half jaar.

In oktober betaalden Fransen aan de pomp gemiddeld 1,56 euro voor een liter benzine. Een jaar eerder kostte 1 liter nog 1,24 euro. De literprijs van diesel steeg in dezelfde periode van 1,24 euro naar 1,52 euro.

De protesten die nu plaatsvinden richten zich dan ook niet alleen meer op de prijzen van de brandstof, maar zijn uitgegroeid tot grotere protesten uit ontevredenheid over het beleid van de regering van Macron.

De groepen mensen dragen gele hesjes om hun eenheid te tonen.

Volgens Trump roepen Franse betogers 'Wij willen Trump'

Macron zelf heeft zaterdag nog niet gereageerd op de situatie. Wel zei de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken dat de politie paraat staat in het hele land en er sprake zal zijn van gerichte inzet tegen demonstranten als dat nodig is.

Opvallend was de reactie van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zegt op Twitter dat de protesten en rellen in Frankrijk een gevolg zijn van het falen van het klimaatakkoord van Parijs. Volgens de president willen mensen geen geld meer afdragen aan de staat, omdat het waarschijnlijk niet eens klimaatverandering tegen zou gaan. "Dat geld gaat toch naar derdewereldlanden", schrijft Trump.

Volgens Trump roepen de Franse betogers op straat "Wij willen Trump!". Franse journalisten melden als reactie op Twitter dat dit niet het geval is.

Ook in België was het korte tijd onrustig

Net als in Parijs zijn ook in België demonstraties door 'Gele Hesjes'. Het bleef daar rustiger dan in Parijs, al heeft de politie daar wel ook traangas ingezet tegen bepaalde demonstranten. Nadat een grote groep van tientallen demonstranten daar in één keer is opgepakt, keerde de rust in de Belgische hoofdstad grotendeels terug.

Ook in Nederland gingen mensen in gele hesjes de straat op. Die demonstraties verliepen rustig.

