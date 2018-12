Kernreactor 4 van het Belgische Doel mag in de komende dagen opnieuw worden opgestart. De toezichthouder voor kerncentrales FANC heeft daarvoor toestemming gegeven.

Doel 4 werd in augustus stilgelegd. Het beton in het plafond van de bunker van de reactor voldeed niet meer aan de eisen. Het FANC laat op zijn website weten dat het probleem inmiddels is verholpen en dat Doel 4 weer op een veilige wijze kan draaien.

De kernreactoren 1 en 2 van Doel liggen momenteel ook nog stil. In april constateerde exploitant ENGIE Electrabel een lek in een veiligheidskoelwatercircuit van 1. Nummer 2 werd daarop ook stilgelegd voor onderhoud. In november zijn herstelwerkzaamheden gestart voor beide reactoren.

De kerncentrales in Doel bij Antwerpen en Tihange bij Luik liggen dicht bij de grens met Nederland. Beide centrales kampen geregeld met problemen die het noodzakelijk maken reactoren buiten bedrijf te stellen. Milieuactivisten en verontruste burgers in Nederland en België eisen al jaren sluiting van de centrales.

