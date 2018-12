In heel Frankrijk zijn zaterdag 89.000 handhavers op de been om te voorkomen dat protesten van de zogeheten 'Gele Hesjes' zullen uitmonden in geweld. Ook in buurland België en Nederland zijn demonstraties uit onvrede tegen de regering gepland.

De Franse oproerpolitie heeft zich al vroeg verzameld rondom de Arc de Triomphe. (Foto: AFP)

Veel winkels en restaurants blijven zaterdag uit voorzorg gesloten en sommige etalages zijn dichtgetimmerd. (Foto: AFP)

'Gele Hesjes' groeperen zich op de Champs-Élysées. (Foto: AFP)

Demonstranten in Parijs worden uit voorzorg gefouilleerd. (Foto: AFP)

Oproerpolitie begeeft zich met assistentie richting de relschoppers. (Foto: ​AFP)

De 'Gele Hesjes' in het centrum van de Franse hoofdstad. (Foto: AFP)

De demonstranten protesteren tegen het beleid van de Franse president Emmanuel Macron. (Foto: AFP)

Het is het vierde weekend op rij dat er protesten zijn georganiseerd in Frankrijk. (Foto: AFP)

Een Franse demonstrant wordt gearresteerd door de oproerpolitie. (Foto: AFP)

Ook in Brussel zijn 'Gele Hesjes' de straat opgegaan. (Foto: ANP)

In de Belgische hoofdstad zijn een vijftigtal mensen gearresteerd. (Foto: ANP)

De sfeer in Parijs is in de middag grimmiger geworden. De politie zet waterkanonnen in. (Foto: ANP)

Een franse betoger. (Foto: ANP)

Het is vooral onrustig in de zijstraten van de Champs-Élysées. (Foto: ANP)

Franse betogers botsen met de oproerpolitie. (Foto: ANP)