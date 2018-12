In het centrum van Parijs zijn zaterdagochtend demonstranten gebotst met de oproerpolitie. Ook is er traangas afgevuurd. De protesten verlopen vooralsnog wel rustiger dan afgelopen weekend.



De Franse politie heeft eerder in de ochtend al meer dan 250 mensen gearresteerd, meldde persbureau AFP. De arrestanten zijn vrijwel allemaal mensen van buiten Parijs die in of bij de hoofdstad zijn aangehouden. Ze waren bijvoorbeeld in het bezit van maskers, katapulten of hamers. De politie denkt dat het relschoppers zijn en geen vreedzame betogers.

De autoriteiten vrezen dat protesten van de 'Gele Hesjes' tegen het verlies aan koopkracht, net als een week geleden, uitlopen op gewelddadigheden. De meeste demonstranten, ongeveer vijftienhonderd mensen, hebben zich verzameld op de Champs-Élysées.

Het is onduidelijk hoeveel mensen er intussen zijn gearresteerd door de Franse politie. Le Monde schreef rond 11.15 uur dat er ruim vierhonderd arrestaties zijn verricht. Persbureau Reuters spreekt van 127 aanhoudingen.

De Franse oproerpolitie fouilleert demonstranten die op weg zijn naar de Arc de Triomphe (Foto: AFP).

Ook in België arrestaties verricht

Ook in België zijn 'Gele Hesjes' op de been. Zo is er een blokkade van de Belgisch-Franse grens op de autosnelweg richting het Franse Duinkerken.

In Brussel zijn er ongeveer vijftig mensen opgepakt, aldus VTM Nieuws, verder verlopen de protesten nog zonder geweld. In de Belgische hoofdstad liepen de protesten vorig weekend ook uit de hand. Er werden twee politievoertuigen in brand gestoken en er werden tientallen betogers aangehouden.

Toeristische attracties, winkels, restaurants en musea in Parijs gesloten

In heel Frankrijk zijn zaterdag 89.000 handhavers op de been om te voorkomen dat protesten leiden tot geweld. In Parijs zijn achtduizend veiligheidshandhavers ingezet, die op vijftien plekken in de hoofdstad preventief aanwezig zijn. De aangewezen plekken zijn pleinen en straten rondom toeristische attracties, zoals het Place de la Concorde en het plein tegenover de Eiffeltoren: het Trocadéro. Ook de metro blijft gesloten.

Het is het vierde weekend op rij dat de 'Gele Hesjes' in heel Frankrijk de straat op gaan. Vorig weekend verliepen de protesten gewelddadig. Er vielen 144 gewonden en er werden meer dan vierhonderd mensen gearresteerd. De Arc de Triomphe werd beklad en winkels en restaurants werden vernield.

De Franse politie heeft ondernemers opgeroepen om zaterdag de deuren gesloten te houden. Ondanks dat de regering-Macron heeft aangekondigd dat de belastingen op brandstofprijzen toch niet zullen worden verhoogd in januari, worden opnieuw grootschalige protesten verwacht.

De 'Gele Hesjes' gingen aanvankelijk de straat op om te protesteren tegen de prijsstijgingen op brandstof, maar dat protest veranderde al snel in een breder geluid tegen de nieuwe beleidsplannen van president Emmanuel Macron.

