Zeker zes mensen zijn omgekomen doordat de mensen in de club Laterna Azzura in de plaats Corinaldo, gelegen in het noordoosten van Italië, naar buiten vluchtten, mogelijk vanwege pepperspray. De mensen zijn in het gedrang overleden.

Daarnaast zijn nog zeker honderd mensen gewond geraakt, onder wie tien ernstig, schrijft het Italiaanse persbureau ANSA. De dodelijke slachtoffers zijn drie meisjes en twee jongens in de leeftijd van 14 tot 16 en een moeder die haar kind begeleidde tijdens het concert.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, heeft een onderzoek aangekondigd. "Mensen mogen zo niet sterven", zei hij. Salvini ziet het als zijn plicht degenen te vinden "die uit boosaardigheid, domheid of hebzucht een feestavond hebben veranderd in een tragedie".

Op het moment dat de paniek toesloeg, trad de rapper Sfera Ebbasta op. Er waren ongeveer duizend bezoekers aanwezig bij het concert. Mogelijk heeft iemand in de club pepperspray gebruikt tijdens het optreden, waarna meerdere mensen in paniek raakten.

Dat sloeg over op de rest van de mensen in de club, waarna iedereen naar buiten probeerde te vluchten. Een bezoeker van de nachtclub zei tegen ANSA dat zeker één van de nooduitgangen op slot zat. Volgens lokale autoriteiten is dit niet het geval, maar zouden de slachtoffers zijn gestruikeld over een verhoging.

Hulpdiensten rukten massaal uit

De hulpdiensten rukten massaal uit richting de discotheek. Meerdere ambulances en brandweerwagens kwamen ter plekke om mensen te helpen.

De club waar het incident gebeurde is volgens Italiaanse media erg populair bij jongeren uit de regio Ancona, waar Corinaldo ligt.

