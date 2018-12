Medewerkers van de Russische overheid zochten al in 2015 toenadering tot het campagneteam van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat speciaal aanklager Robert Mueller heeft ingediend bij de rechtbank.

De Russen zochten contact met toenmalig advocaat van Trump Michael Cohen. Mueller onderzoekt de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Cohen had een ontmoeting met een Rus, die een samenwerking aanbood.

Uit de documenten van Mueller blijkt ook dat Paul Manafort, voormalig campagneleider van Trump, heeft gelogen over contact met een Russische kennis, die gelinkt is aan de Russische militaire inlichtingendienst. Deze Rus heeft volgens Mueller meegeholpen met het hacken van Democraten.

Daarmee heeft Manafort de afspraak die hij met Mueller maakte geschonden. Manafort loog daarnaast ook over betalingen die hij heeft gedaan en over contact met medewerkers van de regering van Trump.

Dat Manafort zijn deal met Mueller had geschonden, werd eerder al bekendgemaakt.

Het Witte Huis heeft in een reactie laten weten dat er niets nieuws staat in de documenten van Mueller en dat er niets belastends instaat over Trump.

Paul Manafort komt eerder dit jaar aan bij de rechtbank. (Foto: AFP)

'Cohen houdt dingen stil'

Kort voor het rapport van Mueller bekend werd, liet de openbaar aanklager van New York weten dat hij wil dat de rechter Cohen een "substantiële gevangenisstraf" geeft. Dat stond in stukken die bij de rechtbank zijn ingediend.

Mueller vraagt niet om een gevangenisstraf, omdat Cohen aan zijn onderzoek meewerkt en veel belangrijke informatie heeft gegeven.

De openbaar aanklager wil echter wel dat Cohen de gevangenis ingaat. "De gedaagde doet alsof zijn daden minder erg waren, dan in werkelijkheid het geval was. Door mee te werken met het onderzoek, wil hij celstraf ontlopen, maar die zou hij alsnog moeten krijgen."

Daarnaast zou de ex-advocaat van Trump niet alles vertellen wat hij weet, volgens de openbaar aanklager.

Cohen bekende in augustus in een federale rechtbank onder meer dat hij namens Trump zwijggeld had betaald aan pornoster Stormy Daniels en belasting had ontdoken.

Al akkoord met celstraf

Volgens de aanklager wist Cohen dat hij het resultaat van de verkiezingen beïnvloedde door de betaling te doen. Cohen heeft toegegeven dat hij dit heeft gedaan op het verzoek van Trump.

Amerikaanse media meldden eerder dat hij akkoord was gegaan met drie tot vijf jaar cel. Bij het onderzoek van Mueller erkende Cohen dat hij had gelogen tegenover het Congres.

De uitspraak van de jury staat gepland voor 12 december.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!