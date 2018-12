De Jemenitische regering en de Houthi-rebellen hebben vrijdag nog geen voortgang geboekt tijdens het vredesoverleg in Zweden. De regering sluit een nieuw offensief in de havenstad Hodeidah niet uit, terwijl de Houthi's weigeren de luchthaven van Sanaa te heropenen.

De vredesonderhandelingen zijn donderdag gestart en duren tot minstens 13 december.

De regering, die wordt gesteund door een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, heeft voorgesteld het vliegveld van Sanaa weer open te stellen. In de hoofdstad maken de rebellen de dienst uit, maar in het luchtruim heerst de Saoedische coalitie.

Voorwaarde voor heropening is wel dat vliegtuigen eerst worden gecontroleerd op de luchthavens van Aden of Seiyun, waar de internationaal erkende regering de baas is.

Het voorstel is gedaan om vertrouwen te wekken in de onderhandelingen, de eerste serieuze besprekingen in twee jaar. VN-bemiddelaar Martin Griffiths hoopt daarmee een staakt-het-vuren te bewerkstelligen in het conflictgebied op het Arabisch schiereiland. Maar de Houthi's verwerpen het voorstel.

VN hoopt op wapenstilstand Hodeidah

Griffiths hoopt de komende tijd onder meer overeenstemming te bereiken over een wapenstilstand in de haven van Hodeidah. Daar arriveert het merendeel van de noodhulp aan het land. Dit onderwerp werd vrijdag al besproken.

De regering sluit niet uit een nieuw offensief in de stad te beginnen als de aanwezige Houthi's zich niet terugtrekken. Het grootste gedeelte van Hodeidah is al lange tijd in handen van de rebellen. Sinds juni, toen de Saoedische coalitie Hodeidah binnenviel, vinden er hevige gevechten plaats.

Door de bombardementen zijn in de afgelopen jaren al duizenden burgers om het leven gekomen. Miljoenen inwoners van het arme land dreigen te verhongeren. De Verenigde Naties waarschuwen dat de humanitaire crisis verder uit de hand zal lopen door gevechten in Hodeidah.

