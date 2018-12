Annegret Kramp-Karrenbauer volgt Angela Merkel op als de nieuwe partijleider van CDU Duitsland. Zij is vrijdag verkozen tijdens een partijbijeenkomst van de christendemocraten in Hamburg.

Kramp-Karrenbauer is zelf door bondskanselier Merkel naar voren geschoven als mogelijke opvolger. Momenteel is ze secretaris-generaal van de CDU. Eerder was ze premier van de deelstaat Saarland.

De 56-jarige politicus kreeg vrijdag 517 van de 999 stemmen. Haar grote rivaal, Friedrich Merz (63), wist 482 stemmen te bemachtigen. Kramp-Karrenbauer wordt voornamelijk gezien als een kopie van Merkel, terwijl Merz bekendstaat als Merkels tegenpool.

In een eerdere stemronde viel Jens Spahn (38) als kandidaat af en haalde niemand een absolute meerderheid. Voorafgaand aan het CDU-congres hadden waarnemers al een nek-aan-nekrace voorspeld tussen Kramp-Karrenbauer en Merz.

Kramp-Karrenbauer wordt door Merkel gefeliciteerd (Foto: AFP)

Kramp-Karrenbauer al jaren bij CDU

Kramp-Karrenbauer meldde zich op achttienjarige leeftijd bij het CDU en ontdekte daar haar gedrevenheid voor de politiek. Daarvoor wilde ze eigenlijk verloskundige of onderwijzer worden. Kramp-Karrenbauer studeerde rechten en politieke wetenschappen.

Ze werd lid van de gemeenteraad van haar woonplaats Püttlingen. Dat deed zij met zoveel succes, dat ze snel carrière kon maken. Na diverse ministersposten in Saarland werd zij er in 2011 premier. Ze gaf die post in februari op om secretaris-generaal van het CDU te worden.

Merkel en Kramp-Karrenbauer werken al jaren samen en hebben dezelfde nuchtere analytische politieke stijl. Ook politiek staan zij niet ver uit elkaar. Inhoudelijk staat Kramp-Karrenbauer voor de koers die Merkel uitstippelde. Ze is alleen op het vlak van migranten voor een hardere koers.

Merkel stapt uit de politiek

Merkel (64) maakte eind oktober bekend na achttien jaar af te treden als voorzitter van de CDU. Ook liet ze toen weten in 2021 uit de politiek te stappen. De bekendmaking volgde een dag na de voor haar partij teleurstellend verlopen deelstaatverkiezingen in Hessen.

Merkel is sinds 2005 bondskanselier en geeft momenteel leiding aan haar vierde regering. In 2021 zijn de volgende Duitse parlementsverkiezingen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!