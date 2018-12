De Duitse douane en politie hebben in overleg met Poolse en Nederlandse collega's een landelijke actie uitgevoerd tegen de online handel in illegaal vuurwerk. Bij de operatie zijn 57 personen gearresteerd, heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Keulen vrijdag meegedeeld.

De invallen hadden plaats in de regio's Berlijn-Brandenburg, Dresden, Essen, Frankfurt, Hannover, Hamburg, München en Stuttgart.

In totaal werden 53 woningen en opslagplaatsen doorzocht. Daarbij zijn 27.000 stuks vuurwerk en 315 kilogram springstof in beslag genomen.

Het spul was zonder vergunning ingevoerd uit Polen en viel volgens de autoriteiten in de hoogste gevarenklasse van de Duitse springstofwet. Een deel was bestemd voor de Nederlandse markt.

Donderdag werd al bekend dat de Nederlandse politie ongeveer tweeduizend kopers van illegaal Pools vuurwerk in het vizier heeft.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!