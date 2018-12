Wie gaat Angela Merkel na achttien jaar opvolgen als CDU-voorzitter? Daarover stemmen 1.001 gedelegeerden van de Duitse christendemocraten vrijdag in Hamburg.

Twaalf kandidaten hebben zich gemeld voor het voorzitterschap, maar twee van hen zijn de grote kanshebbers: 'anti-Merkel' Friedrich Merz (63) en 'Merkel-kopie' Annegret Kramp-Karrenbauer (56). Een derde kandidaat - Jens Spahn (38) - wordt ook veel genoemd, maar speelt een kleinere rol.

Het is een bijzondere dag voor de CDU'ers, want de laatste keer dat ze de keuze hadden uit meerdere kandidaten was in 1971. De jaren daarna werd door de partijtop bepaald wie de nieuwe voorzitter werd.

Wie is Friedrich Merz?

"Merz wordt ook wel gezien als een oude rivaal van Merkel", vertelt Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut in de Dit wordt het nieuws-podcast van NU.nl. "Hij behoort tot de liberale vleugel en staat ook wel bekend als een atlanticus, hij heeft goede relaties met Amerika. Ook wil hij inzetten op Europa en de Europese Unie."

De 63-jarige Merz was begin deze eeuw CDU-fractievoorzitter, maar was de afgelopen tien jaar niet in de politiek maar als zakenman actief. In 2002 moest hij plaatsmaken voor Merkel, en zijn terugkeer in de politiek kan volgens het Duitsland Instituut "ook wel als wraakoefening" worden gezien.

Hij geldt als een tegenpool van Merkel en is populair onder conservatieve CDU'ers die vinden dat de partij te veel naar links is opgeschoven onder het leiderschap van Merkel. "Merz kan rekenen op de steun van Wolfgang Schäuble, Bondsdag-voorzitter en oud-minister van Financiën", zegt Jürgens.

Friedrich Merz tijdens een campagnebijeenkomst. (Foto: ANP)

Wie is Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK)?

Kramp-Karrenbauer wordt voornamelijk gezien als kopie van Merkel. Ze is zelf door de Bondskanselier naar voren geschoven als mogelijke opvolger. "Maar ze heeft wel haar eigen accenten", aldus Jürgens.

"Zo toont ze zich iets conservatiever als het gaat om familiepolitiek, over het homohuwelijk is ze bijvoorbeeld behoudend. Ook toonde ze zich tijdens de campagne kritisch over Poetin (de Russische president Vladimir Poetin, red.)", gaat Jürgens verder.

Kramp-Karrenbauer heeft veel ervaring, wat vaak benadrukt wordt in de Duitse media. Zo was ze premier van de deelstaat Saarland en heeft ze in deze rol verkiezingen gewonnen. Ook in haar huidige functie van secretaris-generaal van CDU heeft ze laten zien wat ze kan.

Annegret Kramp-Karrenbauer spreekt tijdens een regionale conferentie. (Foto AFP)

Wie maakt de meeste kans?

"Merkel heeft dertien jaar geregeerd, dat is nogal wat", vertelt Jürgens. "Ze heeft behoorlijk veel crisissen overleefd, te beginnen met het referendum over de Europese grondwet in 2005. Daarna volgden de kredietcrisis, eurocrisis, Oekraïne-crisis en de vluchtelingencrisis."

Jürgens vertelt dat ze vooral bekendstaat als een goede crisismanager. "Ze heeft vaak stapje voor stapje maatregelen genomen, die op dat moment nodig waren. Vaak kreeg ze na lange tijd waardering voor haar oplossingen. Maar echt grote veranderingen heeft ze in Europa bijvoorbeeld niet echt teweeggebracht."

"De vraag is nu: kiest het CDU voor een kandidaat die het volk snel en daadkrachtig kan aanspreken, zoals Merz? Of voor iemand die alle verschillende belangen in het oog houdt en een middenkoers vaart, zoals Kramp-Karrenbauer?", aldus Jürgens.

In de peilingen staat Kramp-Karrenbauer voor, maar de race is nog niet gelopen. Volgens Duitse media is er onder de gedelegeerden een lichte voorkeur voor Merz. Volgens Jürgens zijn beide kandidaten geschikt om in de voetsporen van Merkel te treden. "Beiden laten een stevig geluid horen en zullen de stevige positie in Europa kunnen overnemen."

Maar zo ver is het nog niet, Merkel zal hoogstwaarschijnlijk tot eind 2021 aanblijven.