De Japanse regering wil de komende jaren honderdduizenden nieuwe arbeidsmigranten aantrekken. Dat moet de groeiende personeelstekorten in het vergrijsde land afremmen, berichten Japanse media.

Japan staat bekend om strenge immigratiewetgeving, maar kampt ook met een krimpende bevolking. Het hogerhuis van het Japanse parlement buigt zich vrijdag over een omstreden wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken de komende vijf jaar ruim 345.000 nieuwe buitenlandse werknemers aan te trekken.

Het voorstel voorziet in nieuwe soorten visa voor buitenlandse werknemers.

Regeringsfunctionarissen waarschuwen dat de personeelstekorten in sectoren als de bouw de komende jaren alleen maar verder zullen toenemen. In het fiscale jaar 2019 staan naar verwachting 600.000 vacatures open. Dat loopt in de jaren daarna vermoedelijk op tot ongeveer 1,35 miljoen.

De oppositie is echter niet enthousiast over de beoogde oplossing van de regering van premier Shinzo Abe. Critici noemen het voorstel vaag en klagen dat het snel in elkaar is gezet.

