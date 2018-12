De vorige week overleden ex-president van de Verenigde Staten George H.W. Bush is bijgezet in het familiegraf bij zijn presidentiële bibliotheek van de A&M Universiteit in College Station in Texas.

Eerder op de dag had zijn familie in een dienst in de St. Martin's Episcopal Church in Houston afscheid genomen van de 41e president van de VS.

Met een kerkdienst was woensdag in Washington afscheid genomen van Bush, die 94 jaar werd en van 1989 tot en met 1993 president was. Daarbij waren president Donald Trump en de vier nog levende ex-presidenten aanwezig, onder wie zijn zoon George W. Bush.

Direct na de dienst werd de kist met de president naar een vliegbasis gebracht om te worden overgevlogen naar Houston.

Kist vervoerd in speciale trein

Na de kerkdienst in Houston werd de kist van Bush in een speciale trein naar College Station gebracht. Duizenden mensen langs de route zwaaiden naar de trein met locomotief 4141 en 'George Bush 41' op de zijkant.

In College Station is hij bijgezet in het graf bij zijn vrouw Barbara Bush, die in april overleed, en zijn dochter Robin, die in 1953 op driejarige leeftijd overleed aan leukemie.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!