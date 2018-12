Het Belgische parlement stemt in met het internationale migratiepact, ondanks het felle bezwaar van regeringspartij Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA).

Een grote meerderheid van het parlement steunde een aangescherpte resolutie waarin premier Charles Michel wordt gevraagd het pact maandag in het Marokkaanse Marrakesh goed te keuren. De resolutie werd met 107 stemmen voor en 36 tegen aangenomen.

Na een speech van Michel die door velen als "onduidelijk" werd omschreven, kwam een gelegenheidsmeerderheid met een nieuwe tekst voor de resolutie die de premier een scherpere opdracht meegaf.

Onder meer coalitiepartner N-VA stemde tegen. Woensdag had een meerderheid van de buitenlandcommissie al voor de resolutie gestemd en stemde de N-VA eveneens tegen.

De partij is fel tegenstander van het pact, omdat België volgens de Vlaamse nationalisten hierdoor de greep op zijn migratiebeleid verliest.

N-VA wil overgaan tot de orde van de dag

De N-VA dreigde haar ministers uit de regering terug te trekken als Michel het pact goedkeurt. Dat lijkt nu niet meer aan de orde en daarmee lijkt een kabinetscrisis te zijn bezworen. De N-VA-fractieleider Peter De Roover hoopte "zo snel mogelijk over te gaan tot de orde van de dag".

Het pact wordt maandag op een topconferentie van de Verenigde Naties in Marrakesh beklonken. In het 34 pagina's tellende akkoord dat voluit het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration heet, staan richtlijnen voor de omgang met migranten. Er staat ook in dat die richtlijnen niet juridisch bindend zijn.

Nederland zal ook instemmen met pact

Eerder deze week stemde de Nederlandse Tweede Kamer na een debat in met het pact. Naast de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, schaarden ook GroenLinks, PvdA en DENK zich achter de eerder aangekondigde instemming. PVV, 50PLUS, SGP en FvD zijn tegen.

Het migratiepact is het resultaat van achttien maanden internationale onderhandelingen die na de migratiecrisis van 2015 hebben geleid tot het VN Global Compact. De instemmende landen zijn het erover eens dat internationale samenwerking nodig is om migratie in goede banen te kunnen leiden.

Niet ieder land dat betrokken was bij het opstellen van het pact, zal uiteindelijk instemmen. Zo zijn de Verenigde Staten, Oostenrijk, Polen, Hongarije en Italië afgehaakt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!