​De Eiffeltoren blijft zaterdag gesloten met het oog op een aangekondigd protest van de 'Gele Hesjes', heeft de beheerder van de toren in de Franse hoofdstad donderdag bekendgemaakt. Duizenden agenten moeten nieuwe rellen voorkomen.

"De aangekondigde demonstraties staan ons niet toe om de veiligheid van onze bezoekers te waarborgen", aldus de beheerder in een verklaring.

Ook het Louvre blijft gesloten. Tientallen musea en andere toeristische attracties, zoals het operagebouw en het Grand Palais, moeten op last van de politie gesloten blijven vanwege de angst voor geweld.

Vorige week liepen demonstraties van de zogenoemde 'Gele Hesjes' in Frankrijk uit de hand. De protesten tegen de accijnsverhogingen begonnen vorige maand met honderden blokkades op vooral snelwegen en ontaardden in rellen. Daarbij raakten in Parijs 144 mensen gewond, onder wie 23 politieagenten.

Demonstranten kladden de Arc de Triomphe onder met leuzen en richtten vernielingen aan. Ruim vierhonderd mensen werden opgepakt.

De demonstraties hebben de Franse regering bewogen tot uitstel van de belastingverhoging op benzine en diesel. Premier Édouard Philippe maakte woensdag bekend de maatregel pas in 2020 in te voeren.

Aanvankelijk was de regering van president Emmanuel Macron van plan de brandstoffen rond de komende jaarwisseling duurder te maken. Het is een van de duurzame maatregelen van Macrons regering.

Onvrede over meer thema's

Ondanks de tegemoetkoming van de regering, roepen demonstranten op om komend weekend voor het vierde weekend op rij te protesteren. Premier Philippe zegt dat de regering zaterdag 89.000 veiligheidshandhavers mobiliseert. In Parijs worden achtduizend handhavers opgetrommeld. Dat moet rellen zoals vorige week voorkomen.

De 'Gele Hesjes' hebben vorige week veertig eisen gepubliceerd. Daar vielen ook wijzigingen in het belastingstelsel en een verlaging van de pensioensleeftijd onder. Vanwege het succes van de 'Gele Hesjes' gaan andere belangengroeperingen ook de straat op om hun onvrede te uiten.

Hoewel de brandstofprijzen voor demonstranten de eerste belangrijke reden was om de straat op te gaan, is de onvrede over meer thema's inmiddels op straat te horen. Zo demonstreerden jongeren donderdag tegen de onderwijsplannen van de regering. Macron wil het eindexamen aanpassen, maar dat zou volgens sommige scholieren ongelijkheid stimuleren.