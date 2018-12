De voormalige aartsbisschop Philip Wilson uit Australië is donderdag in hoger beroep vrijgesproken. Hij werd eerder dit jaar veroordeeld tot een jaar celstraf voor het verzwijgen van kindermisbruik.

Het hof in Sydney oordeelt dat er niet genoeg bewijs is in de zaak. De 78-jarige Wilson heeft altijd ontkend dat hij van het misbruik af wist.

De oud-aartsbisschop van Adelaide was volgens de aanklagers op de hoogte van het misbruik door priester James Fletcher, die negen jongens seksueel misbruikt had en hiervoor in 2004 veroordeeld werd tot 7,5 jaar cel. Hij overleed twee jaar later in de gevangenis.

Twee slachtoffers zouden Wilson, die op dat moment assistent-priester was, in 1976 over het misbruik verteld hebben. De lagere rechtbank oordeelde in mei dat hij de priester heeft geholpen om de gebeurtenissen stil te houden. De voormalige kerkelijke leider mocht de celstraf vanwege gezondheidsproblemen bij zijn zus uitzitten.

Wilson legde zijn functie als aartsbisschop onder druk neer. Hij was de hoogste katholieke geestelijke ter wereld die veroordeeld werd rond het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!