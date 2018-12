De onafhankelijke klachtencommissie van de Afghaanse kiesraad (IEC) heeft alle in de provincie Kaboel uitgebrachte stemmen in de parlementsverkiezing van oktober ongeldig verklaard, zo heeft woordvoerder Aliresa Rohani donderdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Rohani zei dat er meer dan 25 redenen waren voor dat besluit, waaronder massale stembusfraude, maar ook de gebrekkige organisatie door de kiesraad (IEC) zelf.

De kieswet schrijft voor dat in geval van annulering in het betreffende district, binnen een week nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. Volgens de toezichthouder FEFA is dat in Kabul, met 33 afgevaardigden de grootste kieskring, onmogelijk. Daarvoor ontbreekt de capaciteit.

Een woordvoerder opperde de mogelijkheid van een herkansing voor de provincie rond de hoofdstad tegelijk met de komende presidentsverkiezing. Die is eind april.

Zorgen over veiligheid

De parlementsverkiezingen in Afghanistan waren in 32 van de 34 provincies op 20 oktober. Door de enorme organisatorische problemen, naast de grote zorgen over de veiligheid, konden de kiesgerechtigde Afghanen in ruim vierhonderd stembureaus pas een dag later terecht.

In de zuidelijke provincie Kandahar werd de stembusgang een week uitgesteld na een aanslag op de politiechef. Tot dusver zijn in twintig provincies de voorlopige uitslagen gepubliceerd. Mocht ook elders de gang van zaken bij de stemming worden afgekeurd, dan zijn de technische en organisatorische problemen voor de kiesraad niet te overzien.

De eerste verkiezingen in acht jaar in Afghanistan gingen in oktober gepaard met veel geweld en organisatorische chaos. De regering meldde dat zeker 130 mensen zijn omgekomen door aan de verkiezingen gerelateerd geweld.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!