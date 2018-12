Nog vijf militairen zijn vermist na een botsing tussen twee Amerikaanse militaire vliegtuigen nabij het Japanse militaire vliegveld van Iwakuni tijdens een oefening bijtanken in de lucht. Twee inzittenden zijn levend teruggevonden door Japanse reddingwerkers.

Het ongeluk vond woensdagmiddag (Nederlandse tijd) plaats op ongeveer 100 kilometer van de kust. De twee toestellen botsten op elkaar tijdens een oefening waarin ze in de lucht oefenden met bijtanken.

De Amerikaanse legereenheid zoekt voor de kust van Japan naar andere overlevenden. Japanse reddingswerkers helpen daarbij. Ook vannacht wordt er doorgezocht. "We willen de Japanse marine bedanken voor hun inspanningen en het snelle opzetten van een zoek- en reddingsmissie", zegt het Amerikaanse marinierskorps.

De eerste marinier die is gevonden, wordt behandeld op de basis in Iwakuni en maakt het redelijk goed, volgens het Amerikaanse leger. De tweede inzittende is tien uur na de crash gevonden. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt.

De betrokken toestellen zijn een Hornet F/A-18-jachtbommenwerper en een grotere KC-130, een tankvliegtuig. Het ongeval zou zijn gebeurd tijdens een reguliere oefening bij de plaats Iwakuni, waar de Amerikanen een basis hebben.

Ongelukken met militaire vliegtuigen zijn een gevoelig onderwerp in Okinawa. Meerdere noodlandingen en loskomende onderdelen hebben zorgen aangewakkerd over de veiligheid van de toestellen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!