De Verenigde Staten hebben nog geen enkel bewijs geleverd dat Moskou een belangrijk wapenbeheersingsverdrag schendt, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Tegelijk zegt Rusland bereid te zijn met Washington over de kwestie te blijven praten.

De VS heeft Rusland dinsdag een ultimatum van zestig dagen gegeven om opheldering te geven over wat Washington omschrijft als een schending van een nucleair wapenbeheersingsverdrag uit 1987. Als er niets verandert, ziet Washington zich gedwongen om een half jaar durend proces van terugtrekking te beginnen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat de Amerikaanse ambassade in Moskou dinsdagavond een briefje heeft afgegeven waarin staat dat Washington zou stoppen met het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag (INF-verdrag), tenzij Rusland zich eraan zou houden.

In de brief staan opnieuw ongegronde beschuldigingen over de Russische vermeende schending van deze overeenkomst, stelt woordvoerder Maria Zacharova van het Russische ministerie. "We hebben herhaaldelijk gezegd dat dit slechts gissingen zijn. Er is ons geen bewijs van onze vermeende schending aangeboden."

Volgens het Kremlin is het Amerikaanse ultimatum over het nucleaire verdrag een tactische truc. De VS manipuleert de feiten om Rusland valselijk te beschuldigen van schending van het wapenbeheersingsverdrag en een voorwendsel te creëren om het te verlaten, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov woensdag. De uitspraken van de VS en de NAVO drijven de spanningen op, voegde hij eraan toe.

In het INF-verdrag, dat in 1987 is gesloten, maakten Rusland en de VS de afspraak geen raketten met een bereik van meer dan 500 kilometer te plaatsen.

