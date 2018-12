De CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst, blijft bij het standpunt dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman achter de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi zit. Dat meldt The New York Times dinsdag, op basis van een groep Amerikaanse senatoren.

De senatoren waren in een besloten bijeenkomst ingelicht door de CIA, meldt de Amerikaanse krant.

"Ik denk dat Bin Salman op de sterkst mogelijke manier betrokken is bij de dood van Khashoggi", zei de Republikeinse senator van South Carolina Lindsey Graham. "Bin Salman is een sloopkogel. We hebben het hier niet over een 'smoking gun', maar een 'smoking saw'", verwees Graham naar het verhaal dat Khashoggi na zijn dood door de daders in stukken is gezaagd.

Partijgenoot Richard Shelby, senator van Alabama, sloot zich aan bij de woorden van Graham. "Alle bewijzen wijzen in de richting van de kroonprins", aldus Shelby.

Senator Bob Corker, ook van de Republikeinse partij van president Donald Trump, zei dat Mohammad Bin Salman "binnen 30 minuten zal worden veroordeeld als hij voor een jury komt te staan".

CIA trok conclusie al eerder

Het is niet voor het eerst dat de CIA stelt dat Bin Salman achter de moord op Khashoggi zit. Medio november concludeerde de inlichtingendienst dat al op basis van onderzoek.

De CIA baseerde zich op een telefoongesprek tussen Khashoggi en de broer van de kroonprins, Khalid bin Salman, die de Saoedische ambassadeur in de Verenigde Staten is. In dat telefoongesprek wordt Khashoggi gevraagd naar het consulaat te gaan in Istanboel om papieren voor zijn bruiloft te regelen. Daarbij zou hij geen gevaar lopen.

Khalid bin Salman ontkende de beschuldigingen van de CIA en stelt in 2017 voor het laatst contact te hebben gehad met Khashoggi.

Trump wil Saoedi-Arabië pas bij bewijs straffen

Ondanks de conclusies uit het onderzoek van de CIA heeft Trump nog niet gezegd dat Bin Salman wat hem betreft achter de moord op Khashoggi zit. Eind november zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, ook dat er geen "direct bewijs" is dat de kroonprins opdracht gaf voor het vermoorden van de Saoedische journalist.

Volgens Trump zouden er geen straffen voor Saoedi-Arabië volgen zolang er geen direct bewijs is voor de betrokkenheid van de kroonprins bij de moord. De Amerikaanse president zei dat hij bang is dat Saoedi-Arabië in het geval van een boycot naar Rusland en China gaat om wapendeals mee te sluiten.

