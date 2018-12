De Jemenitische regering en Houthi-rebellen zijn het dinsdag eens geworden over de uitwisseling van duizenden gevangenen, liet regeringsfunctionaris Hadi Haig aan persbureau AFP weten.

De overeenkomst werd gesloten tijdens een bezoek van VN-gezant Martin Griffiths. Er zullen zo'n 1.000 tot 1.500 rebellen worden geruild voor 1.500 tot 2.000 soldaten van het regeringsleger. De door Iran gesteunde Houthi's zijn al vier jaar in oorlog met de Jemenitische regering, die hulp krijgt van een Saoedische coalitie.

"Dit is een stap in de goede richting en bouwt wederzijds vertrouwen op tussen de partijen", zegt een woordvoerder van het Internationale Rode Kruis tegen AFP. De hulporganisatie zegt toezicht op de uitwisseling te gaan houden.

De ruil zal na de geplande vredesonderhandelingen in Zweden worden uitgevoerd, aldus Haig. Griffiths is dinsdag naar Jemen gevlogen om dit te bewerkstelligen.

Delegatie Houthi-rebellen onderweg naar Zweden

Een delegatie van Houthi-rebellen is dinsdagmiddag (Nederlandse tijd) onder begeleiding van Griffiths vertrokken naar Zweden, aldus een woordvoerder van de rebellen. Wanneer de vredesonderhandelingen daar van start zullen gaan is nog niet bekend.

Griffiths wil ook dat er een akkoord komt over de heropening van het vliegveld van hoofdstad Sanaa en een staakt-het-vuren in havenstad Hodeidah, waar tot 80 procent van alle noodhulp, brandstof en handelsgoederen arriveert. Of hierover al een akkoord is gesloten, is nog niet duidelijk.

In september organiseerde de VN-gezant ook al een vredesbesprekingen in Zwitserland. Dit overleg ging toen niet door, omdat Houthi-rebellen niet kwamen opdagen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!