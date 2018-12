De Franse regering gaat de geplande belastingverhoging op brandstof vanaf januari voor zes maanden bevriezen, na wekenlange protesten door de 'Gele Hesjes'. Premier Édouard Philippe heeft dit dinsdag aankondigd.

De belastingen op brandstof zouden blijven stijgen tot 2022, met vanaf januari een verhoging van 6 cent op diesel en 3 cent op benzine. Demonstranten, verenigd als de 'Gele Hesjes', gingen daarom de afgelopen weken massaal de straat op om hiertegen te protesteren.

"De staat moet garant staan voor vrede en de openbare orde. Geen enkele belastingmaatregel moet de nationale eenheid in de weg staan. Dit geweld moet stoppen", aluds de premier.

De geplande ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de 'Gele Hesjes' en de regering, die dinsdag zou plaatsvinden in de Franse stad Matignon, gaat niet door. Maandagavond zegden de vertegenwoordigers vanwege veiligheidsredenen af.

Rellen hebben het leven gekost aan vier mensen

Op meerdere plekken liepen de demonstraties uit de hand. Zo blokkeerden demonstranten vliegvelden, wegen en belastingkantoren. In Parijs en andere steden ontaardden de acties afgelopen zaterdag in grootschalig geweld. Er zijn auto's in brand gestoken en ruiten van bankfilialen ingegooid. Ook werd de Arc de Tromphe beklad en vernield. In de hoofdstad raakten bij de rellen 133 mensen gewond en werden ruim vierhonderd mensen opgepakt.

De rellen hebben in totaal geleid tot vier doden. In de afgelopen weken kwamen er drie mensen om het leven bij snelwegblokkades, een vrouw overleed afgelopen weekend nadat ze scherven van een traangasgranaat in het gezicht kreeg.

Eerder hield de Franse regering nog voet bij stuk en stelde dat de prijsstijgingen van brandstof niet alleen worden veroorzaakt door de belastingverhoging. Voor 80 procent zijn ze het gevolg van de wereldwijde olieprijzen. Premier Philippe noemde de protesten onacceptabel en zei dat de overheid niet zal buigen voor de demonstranten.

Protesten uitgegroeid tot algemeen protest tegen beleid Macron

De eerste landelijke demonstratie van de 'Gele Hesjes' was op 17 november en trok ongeveer 300.000 deelnemers. Het protest werd georganiseerd naar aanleiding van de verhoging van belastingen op brandstof. De dieseltaks werd begin dit jaar verhoogd met 7,6 cent (exclusief btw).

In oktober betaalden Fransen aan de pomp gemiddeld 1,56 euro voor een liter benzine. Een jaar eerder kostte 1 liter nog 1,24 euro. De literprijs van diesel steeg in dezelfde periode van 1,24 euro naar 1,52 euro.

Volgens Franse analisten is de protestbeweging een gevolg van een breed gedeelde frustratie over president Macron, die bezig is hervormingen door te voeren om de economische groei te stimuleren.

"We werken als slaven en op een gegeven moment is het genoeg. We hebben geen leven, we overleven alleen maar", zei een 27-jarige demonstrant tegen persbureau AFP. Anderen vertellen bijvoorbeeld niet meer, of bijna niet meer, rond te kunnen komen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!