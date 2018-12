Zes Mexicaanse agenten zijn maandag in de westelijke staat Jalisco doodgeschoten. Het is een van de bloedigste schietpartijen in de afgelopen maanden in Mexico.

Volgens de openbaar aanklagers in Jalisco raakte nog een andere agent gewond tijdens het vuurgevecht in de gemeente La Huerta aan de Stille Oceaan.

Het is niet bekend wie de daders zijn, maar La Huerta is het territorium van het Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Deze groep is een van de machtigste drugsbendes in Mexico en zeer gewelddadig.

Afgelopen zaterdag is de linkse populist Andrés Manuel López Obrador beëdigd als president. Hij voerde een campagne die draaide om de bestrijding van misdaad en corruptie.

