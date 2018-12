De Franse president Emmanuel Macron wil een gepland bezoek aan Servië enkele weken uitstellen vanwege de situatie in zijn eigen land. Dat maakte de Servische president Aleksandar Vucić bekend na een telefoongesprek met zijn Franse collega.

Macron had deze week eigenlijk een tweedaags bezoek aan het Balkanland in zijn agenda staan. Hij staat in eigen land echter onder druk door massale protesten tegen het beleid van zijn regering.

In Frankrijk wordt al ruim twee weken door de 'Gele Hesjes' geprotesteerd tegen de hoge brandstofprijzen in het land. De demonstraties liepen afgelopen weekend opnieuw uit de hand, met name in Parijs. Er werden honderden mensen aangehouden vanwege de onlusten.

"President Macron heeft gevraagd of zijn bezoek aan Servië enkele weken kan worden uitgesteld vanwege de situatie in zijn land", zei Vucić.

Macron zou in Servië onder meer de militairen herdenken die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die eindigde honderd jaar geleden.

