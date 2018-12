De missie van de Europese Unie in Georgië wordt met twee jaar verlengd. Het budget tot 14 december 2020 is vastgesteld op ruim 38 miljoen euro.

De civiele missie begon in augustus 2008, na de oorlog tussen Georgië en Rusland, en moet de veiligheid en stabiliteit in het land bevorderen. Ruim tweehonderd waarnemers houden in de gaten of het tien jaar oude vredesakkoord wordt nageleefd.

Ook proberen zij de spanningen tussen de partijen te verminderen, vijandelijkheden te voorkomen en vertrouwen op te bouwen. De waarnemers bemannen onder meer een ‘hotline’ in geval van incidenten bij de grens met Abchazië en Zuid-Ossetië. Het hoofdkwartier is gevestigd in de hoofdstad Tblisi, en er zijn nog drie kantoren in andere plaatsen.

Nederland levert tussen de zes en tien mensen aan de waarnemingsmissie. Zij werden met gepantserde voertuigen en persoonlijke uitrusting naar Georgië gestuurd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!