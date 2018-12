Alan García, de voormalige president van Peru die in eigen land van corruptie wordt verdacht, krijgt geen asiel in Uruguay.

De 69-jarige García had vorige maand een veilig heenkomen gezocht in de ambassade van Uruguay in de Peruaanse hoofdstad Lima, maar daar mag hij niet blijven.

De Peruaanse autoriteiten verdenken het voormalig staatshoofd ervan 100.000 dollar (ruim 88.000 euro) te hebben aangenomen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Die onderneming is de spil in een internationaal corruptieschandaal. Er zouden in meerdere landen hoge functionarissen zijn omgekocht in ruil voor overheidscontracten.

Een Peruaanse rechter bepaalde vorige maand dat García het land voorlopig niet mag verlaten. Hij klopte vervolgens aan bij de ambassade van Uruguay. Dat land heeft Peru inmiddels laten weten dat de ex-president de diplomatieke post moet verlaten.

"Ze hebben de situatie geëvalueerd en vastgesteld dat geen sprake is van politieke vervolging", zei de Peruaanse minister Néstor Popolizio van Buitenlandse Zaken op de radio. President Tabaré Vázquez van Uruguay bevestigde dat de asielaanvraag van García is afgewezen.

García was twee keer president van Peru: van 1985 tot 1990 en van 2006 tot 2011.

