De 66-jarige Nederlander Piet Hein van T. uit het Friese Makkinga, die vastzit in Nepal voor het jarenlang seksueel misbruiken van minderjarige jongeren, is daar maandag veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.

Dat maakte kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes bekend, die betrokken was bij zijn aanhouding in juni.

De man werd veroordeeld voor het misbruik van twee minderjarige jongens, die hij naast zijn celstraf ook een schadevergoeding moet betalen. Over veertien dagen wordt de hoogte van het bedrag bekend.

Van T., in ons land tot aan zijn arrestatie werkzaam als kinderpsychiater, reisde als toerist veelvuldig naar Nepal, waar hij in juni op zijn hotelkamer in de hoofdstad Kathmandu werd betrapt met een vijftienjarige jongen.

Terre des Hommes deed jarenlang onderzoek naar de man

Aan de arrestatie ging bijna anderhalf jaar lang onderzoek vooraf door lokale onderzoekers die door Terre des Hommes waren getraind. De organisatie werkt in het zogenoemde WATCH-programma samen met een speciale afdeling van de Nederlandse politie, het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme en diverse partnerorganisaties in Azië.

Volgens Terre des Hommes blijkt uit onderzoek dat de verdachte het vijftienjarige slachtoffer al misbruikte sinds de jongen elf was. Van T. zou een goede vriend zijn van de familie van het slachtoffer en sponsorde het gezin door middel van giften voor onder meer de schoolopleiding van de kinderen.

Zus van dader bood slachtoffer som geld aan

De 77-jarige zus van de dader werd in augustus aangehouden in het Gelderse Brummen, op verdenking van het beïnvloeden van het vijftienjarige slachtoffer. Ze zou hem een grote som geld hebben geboden in ruil voor het aanpassen van zijn verklaringen. De vrouw was van plan om naar Nepal te reizen.

De vrouw mag haar proces in vrijheid afwachten.