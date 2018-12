Het Russische openbaar ministerie heeft aanklachten ingediend tegen 24 bemanningsleden van de Oekraïense schepen die door de Russische marine werden geënterd in de Straat van Kertsj.

De zeelieden worden beschuldigd van illegale grensoverschrijding, meldt het Russische persbureau TASS maandag op basis van hun advocaat Nikolaj Polosov.

Hij heeft geen rechtstreeks contact met zijn cliënten sinds ze zijn overgebracht van het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim naar Moskou. De zeelieden blijven minstens twee maanden in voorarrest.

De Oekraïense president Petro Poroshenko riep de Russische regering op te zeggen waar de Oekraïense zeelieden zijn en hoe het met hen gaat. Ook moet Moskou de aanhoudingen juridisch eenduidig onderbouwen, eist hij.

Kiev zal alles blijven doen om een snelle terugkeer van de Oekraïners die vastzitten te bewerkstelligen, liet Poroshenko op Twitter weten.

Internationale verontwaardiging

De Russische grensbewaking nam op zondag 25 november drie Oekraïense schepen in beslag die via de Straat van Kertsj de Zee van Azov waren binnengevaren. De Russen hadden een vrachtschip dwars in de smalle zeestraat gelegd. Dit was op de route van de Oekraïners.

De actie leidde tot internationale verontwaardiging. De G7, de groep van zeven westerse toonaangevende economieën, veroordeelde vrijdag in een verklaring het optreden van Rusland in de zeestraat.

De EU dreigde met meer sancties tegen Rusland en de Amerikaanse president Donald Trump zegde een officële ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin af. Wel hebben ze elkaar in de wandelgangen kort gesproken over de situatie in de Straat van Kertsj.

Oekraïne heeft Rusland voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gedaagd.

