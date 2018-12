De Franse premier Edouard Philippe moet met vertegenwoordigers van de 'Gele Hesjes'-demonstranten en de fractieleiders uit het parlement gaan praten. President Emmanuel Macron heeft de premier zondag deze opdracht gegeven in reactie op de grootschalige rellen in Parijs en andere Franse steden.

Macron en enkele ministers voerden zondag crisisoverleg, nadat protesten tegen de in hun ogen hoge kosten voor brandstof en levensonderhoud zaterdag waren ontaard in chaos en gewelddadigheden. De president was na afloop van de G20-top in Argentinië gelijk naar huis gevlogen.

Franse media speculeerden vooraf over de mogelijkheid dat Macron de noodtoestand zou uitroepen, maar daarvan is dus geen sprake. Politievakbonden zouden om de maatregel hebben gevraagd. Wel moet minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner maatregelen bedenken om de orde in het vervolg te handhaven.

Castaner sluit niet uit dat de noodtoestand alsnog wordt uitgeroepen. De politie en burgemeester krijgen dan meer bevoegdheden om de openbare orde te handhaven en er kan bijvoorbeeld een avondklok worden ingesteld.

Aangezien de 'Gele Hesjes' geen georganiseerd protest voeren en geen duidelijke leiders hebben, zal het lastig worden om een goede dialoog te voeren.

Schade Arc de Triomphe loopt in de honderdduizenden euro's

Alleen al in Parijs raakten tijdens de rellen zaterdag 133 mensen gewond, onder wie 23 politiemensen. Ruim vierhonderd mensen werden opgepakt voor deelname aan de rellen. Auto's werden in brand gestoken en ruiten van bankfilialen ingegooid.

Ook werd de beroemde Arc de Triomphe beklad met leuzen en aan de binnenkant van de triomfboog werden vernielingen aangericht. Macron heeft zondag een bezoek gebracht aan de toeristische trekpleister. "De verantwoordelijken voor het geweld willen chaos", reageerde Macron. "Ik zal geweld nooit accepteren."

De schade die relschoppers aan de Arc de Triomphe hebben aangericht, loopt in de honderdduizenden euro's. Dat heeft Philippe Bélaval, de voorzitter van het Franse Monumentencentrum, in de krant Le Figaro gezegd. Volgens hem kan de schade oplopen tot 1 miljoen euro. Schoonmakers zijn zondag direct begonnen met het verwijderen van de leuzen.

"Er was sprake van methodische plundering van de tentoonstellingszalen, winkel en toiletten", zei Bélaval. "Een gipsen model uit de jaren dertig van de vorige eeuw werd in stukken gescheurd. Alle glazen wanden zijn gebroken. De marmeren buste van Napoleon werd onthoofd."

Volgens de videobeelden is het een tiental personen gelukt om tijdens de demonstratie in te breken in het historische monument.

Dodelijk ongeval bij wegblokkade 'Gele Hesjes'

In de nacht van zaterdag op zondag is nabij de stad Arles een automobilist verongelukt. De man botste met zijn bestelwagen in volle vaart tegen een vrachtwagen, die als gevolg van een wegversperring stilstond op de snelweg.

Een officier van justitie zei zondag tegen de regionale krant Sud Ouest dat het ongeluk "direct verband houdt met de blokkade van de 'Gele Hesjes' die een enorme file van 10 kilometer veroorzaakte".

De eerste landelijke demonstratie van de 'Gele Hesjes' trok op 17 november zo'n 300.000 deelnemers. De protesten begonnen naar aanleiding van de verhoging van de belastingen op brandstof. Ze zijn inmiddels uitgegroeid tot een algemeen protest tegen het economische beleid van Macron.

De president zit zo'n achttien maanden in het zadel en wil grote hervormingen doorvoeren, die onder meer de overheidsuitgaven moeten terugdringen.

