De Duitse politie heeft zaterdag een 35-jarige vrouw uit Duisburg gearresteerd nadat in haar woning het lichaam van een dode baby werd aangetroffen. De baby was in lakens en plastic zakken gewikkeld. In de woning lagen ook bebloede lakens.

De vrouw is bij de politie in beeld gekomen nadat half november een andere overleden baby werd gevonden in een kledingsorteercentrum in de Poolse stad Kielce, schrijven Duitse media zondag.

Daar trof de Poolse politie op 17 november een dode baby aan tussen ingezamelde oude kleding, afkomstig uit Duisburg. Het meisje heeft de naam Mia gekregen van de politie. De Poolse politie is vervolgens een onderzoek gestart in samenwerking met Duitse collega's.

Speurhonden zijn langs 470 kledingcontainers in Duisburg gelopen, waarop ze aansloegen bij een van de plekken. Dankzij getuigen is de vrouw in beeld gekomen. Ze is gearresteerd en wordt verdacht van het doden van de twee baby's.

Duitse politie en justitie meldden zondag dat de vrouw heeft erkend dat ze de moeder is van de baby die in haar woning is gevonden. Ze heeft nog geen bekentenis afgelegd over Mia.

Uit onderzoek blijkt dat beide kinderen ongeveer gelijktijdig zijn geboren. Mia zou levend zijn geboren in Polen en heeft zelfstandig geademd. Ze zou tussen 31 oktober en 8 november in de kledingcontainer zijn gegooid. Het is niet bekend of het meisje toen nog leefde.

