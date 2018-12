De Israëlische politie doet volgens het Israëlische dagblad Haaretz opnieuw een aanbeveling om de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn vrouw te vervolgen wegens omkoping.

Het is de derde keer dat de politie de aanbeveling doet, schrijft Haaretz. De Israëlische politie onderzocht de vermeende corruptie van de premier in de zogenoemde 'Zaak 4000'. Hij zou onder meer steekpenningen hebben aangenomen en zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling.

Bij de zaak is het grootste telecommunicatiebedrijf van het land, Bezeq, betrokken. De eigenaren van Bezeq Telecom zouden gunstige berichtgeving over Netanyahu en zijn vrouw op een nieuwswebsite van het bedrijf beloofd hebben. In ruil daarvoor zou Bezeq bepaalde gunsten van telecommunicatietoezichthouders krijgen.

Onderzoekers zien ook grond voor de vervolging van zakenman Shaul Elovitch, zijn vrouw Iris en de echtgenote van de premier, Sara Netanyahu. Met de informatie kan de politie alleen een aanbeveling doen. De procureur-generaal moet beslissen of ze in staat van beschuldiging worden gesteld.

Netanyahu ontkent de beschuldigingen op Twitter. "Uit onderzoek zal blijken dat er niets aan de hand is, want er is niets aan de hand."

In februari deed de politie ook al een aanbeveling om Netanyahu aan te klagen voor twee gevallen van omkoping in 'Zaak 2000'. Toen ging het om een deal die Netanyahu wilde sluiten met Arnon Mozes, de uitgever van het Israëlische dagblad Yedioth Ahronoth. In ruil voor positieve berichtgeving zou de premier de concurrerende gratis krant Israel Hayom benadelen.

