Het Amerikaanse presidentiële vliegtuig Air Force One zal het lichaam van de vrijdag overleden oud-president George H.W. Bush (94) ophalen in Houston en naar Washington brengen.

President Donald Trump, die zelf in de nacht van zaterdag op zondag met de Boeing 747 terugvliegt van de G20-top in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, noemt het "een bijzonder eerbewijs".

Vanaf maandag wordt het lichaam van Bush opgebaard in het Capitool, de zetel van de Senaat. 's Middags om 17.00 uur lokale tijd is er een herdenkingsbijeenkomst voor senatoren en leden van het Huis van Afgevaardigden. Daarna kunnen burgers tot woensdag afscheid nemen van de oud-staatsman, die op die dag begraven wordt.

Trump heeft woensdag uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Ook zullen de vlaggen op het Witte Huis, op overheidsgebouwen en legerbases dertig dagen lang halfstok hangen.

Op dagen van nationale rouw sluiten de financiële markten in de Verenigde Staten. Op de beurs in New York wordt maandag al een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Bush.

Bush was de 41e president van de VS

Bush overleed vrijdagavond op 94-jarige leeftijd thuis in Houston. Van alle Amerikaanse presidenten werd hij het oudst. De eveneens 94-jarige Jimmy Carter is nu de oudste nog levende Amerikaanse oud-president.

Bush was van 1989 tot 1993 de 41e president van de Verenigde Staten. Zijn zoon George W. Bush werd later ook president.

In de periode dat Bush sr. president was, eindigden de Koude Oorlog en de Eerste Golfoorlog. Door het laatstgenoemde conflict stegen zijn populariteitscijfers tot 90 procent, maar Bush werd er later van beschuldigd de binnenlandse politiek te hebben verwaarloosd.

Bush was na zijn eerste termijn als president wel herkiesbaar, maar hij verloor van de Democraat Bill Clinton.

Al langere tijd last van gezondheidsproblemen

De voormalige president kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen. Hij werd eerder dit jaar vanwege een lage bloeddruk en grote vermoeidheid in het ziekenhuis opgenomen.

Daarnaast liep hij in april een ernstige infectie in zijn bloed op. Dat was een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara, die 92 jaar werd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!