De Franse president Emmanuel Macron vindt dat de golf van geweld en vandalisme in Parijs van zaterdag op geen enkele manier te rechtvaardigen is.

"Geen enkele reden rechtvaardigt dat de veiligheidstroepen worden aangevallen, winkels worden geplunderd, openbare of particuliere gebouwen in brand worden gestoken, voetgangers of journalisten worden bedreigd, of dat de Arc de Triomphe wordt bezoedeld", aldus Macron op een persconferentie in Buenos Aires, waar hij de G20-top bijwoonde.

Premier Edouard Philippe sprak eerder al zijn verontwaardiging over de "uitzonderlijke gewelddadigheden" uit. Vanwege de rellen heeft hij zijn bezoek aan de klimaatconferentie in Polen afgezegd.

Tientallen auto's brandden uit

De betoging van de 'Gele Hesjes' in Parijs ontspoorde zaterdagmiddag volledig. Tientallen auto's gingen in vlammen op, bij banken werden ruiten ingegooid en straatmeubilair werd vernield.

Sommige actievoerders bekogelden de politie en wierpen barricades op. Bij de confrontatie met de oproerpolitie vielen tachtig gewonden, onder wie veertien agenten. Er werden bijna tweehonderd mensen gearresteerd.

Ook elders in Frankrijk demonstraties

Ook in andere Franse steden waren zaterdag demonstraties. Volgens het kantoor van premier Philippe waren zo'n 36.000 demonstranten op de been. Twee weken terug lag dat aantal nog op 282.000 en vorige week op 106.000.

De leden van de 'Gilets Jaunes' - Frans voor gele hesjes - zijn veelal ontevreden omdat ze niet rond kunnen komen. Ook in andere landen, waaronder Nederland, zijn groepjes demonstranten de straat opgegaan.

In Nederland gebeurde dat in onder meer Maastricht en Den Haag. De demonstranten protesteerden tegen het beleid van de Nederlandse regering. Ook in Nederland waren er wat arrestaties, maar de demonstraties verliepen veel vreedzamer dan in Frankrijk.

