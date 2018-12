De betoging van de 'Gele Hesjes' in Parijs is zaterdagmiddag volledig ontspoord. Tientallen auto's gingen in vlammen op, bij banken werden ruiten ingegooid en straatmeubilair werd vernield.

Sommige actievoerders bekogelden de politie en wierpen barricades op. Bij de confrontatie met de oproerpolitie vielen tachtig gewonden, onder wie veertien agenten. Er werden bijna tweehonderd mensen gearresteerd.

Het was een chaotische bedoening rond de beroemde Arc de Triomphe. Daar werd een gebouw in vlammen gezet. Zeker negentien metrostations zijn gesloten, waaronder bekende als Étoile, Opera en Bastille. Ook grote warenhuizen als Lafayette sloten de deuren.

Eerder op de dag vuurde de politie traangas af en zette ze een waterkanon in.

Minder demonstranten dan bij vorige twee demonstraties

Bij de derde betoging van 'Gilets Jaunes' - wat gele hesjes betekent - waren zo'n 75.000 mensen op de been, fors minder dan bij de vorige twee demonstraties.

Premier Edouard Philippe sprak zijn verontwaardiging uit over het feit dat betogers juist die plek hadden uitgekozen. Hij sprak van "uitzonderlijke gewelddadigheden".

De 'Gilets Jaunes' demonstreren tegen de hoge kosten van hun levensonderhoud in het algemeen en verhoging van de brandstofaccijns in het bijzonder.

"De regering luistert niet. Er kan geen revolutie plaatsvinden zonder geweld", zei een demonstrant in een geel hesje.

Ook in andere Franse steden protestacties

Ook in andere steden zijn demonstraties. In totaal zijn volgens het kantoor van Philippe zo'n 36.000 betogers op de been in Frankrijk. Dat zijn er aanzienlijk minder dan bij de vorige twee demonstraties; twee weken terug schatten de autoriteiten het aantal demonstranten nog op 282.000, de week erna op 106.000.

Bij de Arc de Triomphe riepen honderden demonstranten de Franse president Emmanuel Macron op ontslag te nemen. Met grote letters was op de boog geschreven dat "de Gele Hesjes zullen overwinnen".

Groepjes demonstranten in Maastricht en Den Haag

De leden van de 'Gilets Jaunes' zijn veelal ontevreden omdat ze niet rond kunnen komen. Ook in andere landen, waaronder Nederland, zijn groepjes demonstranten de straat opgegaan.

In Nederland gebeurde dat in onder meer Maastricht en Den Haag. De demonstranten protesteerden tegen het beleid van de Nederlandse regering.

