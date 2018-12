De Franse oproerpolitie heeft in Parijs traangas afgevuurd en een waterkanon ingezet tijdens een nieuwe betoging van zogenoemde Gilets Jaunes, demonstranten in gele hesjes. Premier Edouard Philippe meldde rond het middaguur dat zeker 107 betogers waren opgepakt.

"Een aanzienlijk aantal", zo omschreef Philippe de arrestaties. De premier zei dat "individuen blijk hebben gegeven van grote gewelddadigheid" tegen de politie.

Drie agenten en zeven betogers raakten gewond, liet de politie eerder weten. De autoriteiten schatten dat ongeveer tweeduizend betogers op de been zijn in de omgeving van de beroemde laan Champs-Élysées. Sommige demonstranten gooiden met geïmproviseerde projectielen of wierpen barricades op.

"De regering luistert niet. Er kan geen revolutie plaatsvinden zonder geweld", zei een demonstrant in een geel hesje.

Ook in andere steden zijn demonstraties. In totaal zijn volgens het kantoor van Philippe zo'n 36.000 betogers op de been in Frankrijk, waarvan zo'n 5500 in de hoofdstad. Dat zijn er aanzienlijk minder dan bij de vorige twee demonstraties: twee weken terug schatten de autoriteiten het aantal demonstranten nog op 282.000, de week erna op 106.000.

Demonstranten eisen vertrek president

Eerder op de dag verzamelden zich honderden betogers bij de Arc de Triomphe. Zij zongen het volkslied en scandeerden "Macron neem ontslag". Op de boog was met grote zwarte letters "de Gele Hesjes zullen overwinnen" gekalkt.

De Champs-Élysées veranderde een week geleden nog in een slagveld toen Gele Hesjes demonstreerden tegen verhoging van de brandstofprijzen, slechte leefomstandigheden en sociale ongelijkheid.

De politie had nieuwe protesten verwacht en mobiliseerde dit keer ongeveer vijfduizend agenten en gendarmes in Parijs, fors meer dan een week geleden. Ook op andere plekken in het land zijn duizenden agenten op de been gebracht.

Gele Hesjes zijn losse protestbeweging

De Gilets Jaunes ontlenen hun naam aan de felgele hesjes die Fransen in hun auto's moeten hebben. Het gaat om een spontane protestbeweging, die geen echte leiders heeft.

De leden organiseren zich veelal via internet en zijn vaak ontevreden omdat ze moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. De beweging heeft navolging gekregen in andere landen, waaronder Nederland.

In Maastricht en Den Haag zijn zaterdag ook mensen in gele hesjes de straat opgegaan. Ze protesteren onder meer tegen het beleid van de Nederlandse regering.