De Amerikaanse oud-president George H.W. Bush is op 94-jarige leeftijd overleden.

"Het bedroeft Jeb, Neil, Marvin, Doro en mij om aan te kondigen dat, na 94 opmerkelijke jaren, onze geliefde vader is overleden", liet zijn oudste zoon George W. zaterdagochtend (Nederlandse tijd) weten in een verklaring.

Bush zat van 1989 tot 1993 in het Witte Huis als de 41ste president. Hij was de vader van George W. Bush, die later in zijn voetsporen trad. De jongere Bush was van 2001 tot 2009 president.

De regeringstermijn van Bush sr. werd gekenmerkt door het einde van de Koude Oorlog en de Eerste Golfoorlog. Door het laatstgenoemde conflict stegen zijn populariteitscijfers tot 90 procent, maar Bush werd er later van beschuldigd de binnenlandse politiek te hebben verwaarloosd.

Tijdens de campagne in 1988 deed Bush de gevleugelde belofte: "Read my lips. No new taxes." (Luister goed. Geen nieuwe belastingen). Toen de Amerikaanse economie later in het slop raakte, moest hij die belofte echter breken en voerde de regering toch nieuwe belastingen in.

Bij de verkiezingen van 1992 stelde Bush zich herkiesbaar voor een tweede presidentstermijn. Hij verloor de verkiezingsstrijd van de Democraat Bill Clinton, die met een flink verschil in kiesmannen (370 tegen 168) won.

Bush had al lange tijd problemen met gezondheid

Bush kampte al lange tijd met gezondheidsproblemen. Zo werd hij eerder dit jaar met een lage bloeddruk en grote vermoeidheid in het ziekenhuis opgenomen. In april van dit jaar liep hij een ernstige infectie in zijn bloed op. Dat gebeurde een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Zij overleed op 92-jarige leeftijd.

"Met zijn ontwapenende humor, zijn toewijding en zijn authenticiteit heeft de vrijdag overleden oud-president George H.W. Bush generaties Amerikanen geïnspireerd zich in te zetten voor de publieke zaak", schreef de Amerikaanse president Donald Trump in een verklaring. "President Bush vond altijd een manier om de lat hoger te leggen."

Bush zelf moest bij leven niet veel van Trump weten. De Republikeinse partijprominent noemde de huidige Amerikaanse president een "blaaskaak" en liet weten op Hillary Clinton te hebben gestemd.

​'Hij bleef nederig en dienstbaar'

"Met helder beslissingsvermogen, gezond verstand en onwankelbaar leiderschap gidste president Bush ons land en de wereld naar een vredig en zegevierend einde van de Koude Oorlog. Als president legde hij de basis voor de decennia van voorspoed die volgden. En ondanks alles wat hij bereikte, bleef hij nederig en gaf hij gehoor aan de stille roep om dienstbaar te zijn, die hem zo duidelijk een richtingsgevoel gaf."

"Amerika heeft een patriot en een nederige dienaar verloren met George Herbert Walker Bush", zei de Amerikaanse oud-president Barack Obama in reactie op het overlijden van zijn voorganger. "Hoewel het zwaar op onze harten weegt, zijn ze ook vervuld met dank. Onze gedachten gaan uit naar de hele familie Bush - en naar iedereen die geïnspireerd is door het voorbeeld van George en Barbara."

Bush senior was de oudste nog levende Amerikaanse oud-president. Nu is dat de eveneens 94-jarige Jimmy Carter.

