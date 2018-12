De grootste stad van Alaska, Anchorage, is getroffen door een aardbeving. Die had een magnitude van 7. Eerder was nog sprake van 6.7 maar het Amerikaanse seismologische instituut USGS heeft de kracht naar boven bijgesteld.

Het epicentrum lag 12 kilometer ten noorden van Anchorage, op grote diepte. Intussen zijn verschillende zware naschokken gevoeld.

Het luchtvaartverkeer van en naar Anchorage is stil komen te liggen omdat de verkeerstoren op de luchthaven is ontruimd. Ook is er grote schade aan wegen, bruggen, huizen en gebouwen.

De politie heeft de handen vol en roept de inwoners van de stad op vooral niet de weg op te gaan, een veilige schuilplaats te zoeken en gas- en waterkranen dicht te draaien. Op veel plaatsen is de stroom uitgevallen.

De autoriteiten gaven uit voorzorg een tsunamiwaarschuwing uit voor de kustgebieden rond Cook Inlet, de zeearm waar de stad aan ligt. Die waarschuwing is inmiddels ingetrokken.

President Donald Trump is op de hoogte gesteld van de aardbeving en houdt oog op de schade, heeft zijn woordvoerder laten weten. Trump is op G20-top in Buenos Aires.

