Bij de demonstraties in Brussel vrijdag door de 'Gele Hesjes' zijn vrijdag ruim zestig personen opgepakt. Dat bevestigt de politie in Brussel. Ze lieten een spoor van vernieling na in de stad.

"Op het hoogtepunt waren er vijfhonderd demonstranten actief in de gehele stad", zegt een woordvoerder van de Brusselse politie. Momenteel houdt de politie nog een "twintigtal" demonstranten in de gaten in de Europese Wijk.

Het parket van Brussel gaat drie van de zestig opgepakte personen strafrechtelijk vervolgen en dat aantal loopt naar verwachting op. Zo is de identiteit van de verdachten van de in brand gestoken busjes nog niet bekend.

De grootste onrust is daarmee voorbij. De politie wist de actievoerders met gele hesjes met behulp van traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven.

Protestbeweging overgeslagen vanuit Frankrijk

De protestbeweging van de 'Gele Hesjes' is overgeslagen vanuit Frankrijk waar in november honderdduizenden demonstranten massaal wegblokkades opwierpen uit protest tegen de stijgende brandstofprijzen. Door de onrust vielen er twee doden en meer dan zeshonderd gewonden, verklaarde het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

In Brussel gooiden demonstranten politieauto's omver en staken er twee in brand. Er werd onder meer met rookbommetjes gegooid. Ook zijn vuurwerk en scheermesjes in beslag genomen.

De betogers hebben een spoor van vernielingen achtergelaten. Er lagen hekken, tegels, stenen, losgerukte verkeersborden en -lichten op straat, blijkt uit beelden op sociale media.

De spontane actie begon rond 11.00 uur met circa tweehonderd deelnemers maar groeide uit tot een groep van zo'n vijfhonderd. Ze zijn het niet eens met de stijgende kosten voor levensonderhoud. De oproep voor de demonstratie was verspreid via sociale media en dus niet aangekondigd.

Demonstraties overgewaaid vanuit Frankrijk

De acties in Frankrijk zijn uitgeroepen door Franse maatschappelijke bewegingen. Actievoerders organiseren zich met behulp van oproepen via sociale media. Ze trekken de felgele hesjes aan om te laten zien dat zij een eenheid vormen.

Een comité van acht Fransen heeft als vertegenwoordiging van de protestbeweging een eisenpakket ingediend. Ze willen onder meer een belastingverlaging, een afschaffing van de senaat, een daling van de werknemersbijdrage en een verhoging van de pensioenen.

Ook protesten in Nederland aangekondigd

Ook in Nederland willen protestgroepen de straat op gaan. Demonstranten in Nijmegen en Den Haag zeggen zaterdag hun ongenoegen over het overheidsbeleid te gaan uiten.

"Mensen uit de middenklasse die de maatschappij proberen duidelijk te maken dat ze moeite hebben om op het einde van de maand de eindjes aan mekaar te knopen", laten de groepen eensgezind op Facebook weten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!