De Surinaamse krijgsraad heeft vrijdag de laatste zaken in het proces over de Decembermoorden behandeld. Het is nog niet bekend wanneer de president van deze rechtbank tegen de zeventien verdachten vonnis zal wijzen. Tegen acht verdachten is twintig jaar geëist en voor de andere negen vroeg de aanklager om vrijspraak.

In het 8 decemberstrafproces draait het om de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. Hoofdverdachte is de huidige president van Suriname, Desi Bouterse. In 1982 was hij leider van het toenmalige militaire bewind. Tegen hem is ook twintig jaar cel geëist.

De rechtszittingen begonnen in 2007, terwijl de verdachten al in 2004 werden gedagvaard. Het proces heeft zo lang geduurd vanwege het grote aantal verdachten, maar ook vanwege diverse pogingen van onder meer de regering-Bouterse om het proces te stoppen. Er waren 25 verdachten, van wie er zes zijn overleden, twee zaken spelen nog voor de kantonrechter.

Deze twee verdachten, Harvey Naardendorp en John Hardjoprajitno, zijn pas afgelopen week gedagvaard. Omdat zij destijds minister waren, zal de kantonrechter hun zaak behandelen. Naarendorp is een belangrijke vertrouweling van Bouterse. Hij heeft enkele ministerposten vervuld en andere diplomatieke functies zoals ambassadeur in Frankrijk.

De krijgsraad behandelde op de laatste dag onder meer nog de zaken tegen Ernst Geffery en Benny Brondenstein, tegen wie twintig jaar is geëist. Hun advocaat Irwin Kanhai vroeg om vrijspraak. Kanhai betoogde dat ze helemaal niet van plan waren de latere slachtoffers te doden.

