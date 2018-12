De Belgische politie heeft vrijdag in het centrum van Brussel een waterkanon ingezet om demonstranten terug te dringen. Honderden mensen protesteren, geïnspireerd door de Franse 'Gele Hesjes'-protesten, tegen de brandstofprijzen en de stijgende kosten voor levensonderhoud.

De betoging begon met de bezetting van een belangrijk kruispunt in de stad door zo'n tweehonderd 'Gele Hesjes'. De door de straten trekkende groep is inmiddels uitgegroeid tot vijfhonderd mensen, schat de politie.

De demonstratie was verspreid via sociale media en was dus niet aangekondigd. De protestactie zorgde voor verkeersoverlast. De politie heeft zes verkeerstunnels richting het centrum afgesloten en leidt auto's en bussen om.

Vuurwerk en scheermesjes

Demonstranten gooien politieauto's omver en steken ze in brand. Er wordt onder meer met rookbommetjes gegooid. Ook zijn vuurwerk en scheermesjes in beslag genomen.

De betogers hebben daar een spoor van vernielingen achtergelaten. Er liggen hekken, tegels, stenen, losgerukte verkeersborden en -lichten op straat, blijkt uit beelden op sociale media.

Zestig demonstranten opgepakt

Volgens de Vlaamse tv-zender VRT zijn elders, bij het Zuid-station, zestig demonstranten opgepakt.

De actievoerders richten zich voornamelijk op de Belgische regering en eisen het aftreden van premier Charles Michel. Ze zijn het niet eens met de stijgende kosten voor levensonderhoud. Ook het tram- en metroverkeer wordt gehinderd. Op politiebevel is een aantal haltes gesloten.

'Geld valt niet uit de lucht'

Michel zei vrijdag "sympathie te kunnen opbrengen voor de demonstranten", maar ook dat "geld nu eenmaal niet uit de lucht komt vallen". De politie gaf eerder deze week toestemming voor een protestactie, maar die werd daarna weer geannuleerd door de organisatoren.

In de Belgische stad Charleroi braken zondag na een protest van de 'Gele Hesjes' rellen uit. Op verscheidene plaatsen probeerden relschoppers met molotovcocktails brand te stichten. Ook het paleis van justitie en een reeks bankfilialen en winkels moesten het ontgelden.

Demonstraties overgewaaid vanuit Frankrijk

De protestbeweging is overgeslagen vanuit Frankrijk waar in november honderdduizenden demonstranten massaal wegblokkades opwierpen uit protest tegen de stijgende brandstofprijzen. Door de onrust vielen er twee doden en meer dan zeshonderd gewonden, verklaarde het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De acties zijn uitgeroepen door Franse maatschappelijke bewegingen. Actievoerders organiseren zich met behulp van oproepen via sociale media. Ze trekken de felgele hesjes aan om te laten zien dat zij een eenheid vormen.

Een comité van acht Fransen heeft als vertegenwoordiging van de protestbeweging een eisenpakket ingediend. Ze willen onder meer een belastingverlaging, een afschaffing van de senaat, een daling van de werknemersbijdrage en een verhoging van de pensioenen.

Ook protesten in Nederland aangekondigd

Ook in Nederland willen protestgroepen de straat op gaan. Demonstranten in Nijmegen en Den Haag zeggen zaterdag hun ongenoegen over het overheidsbeleid te gaan uiten.

"Mensen uit de middenklasse die de maatschappij proberen duidelijk te maken dat ze moeite hebben om op het einde van de maand de eindjes aan mekaar te knopen", laten de groepen eensgezind op Facebook weten.

