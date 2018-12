Zeker tien mensen wilden in de nacht van donderdag op vrijdag de woning van de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz in Hamburg aanvallen en in brand steken.

Toevallig passerende agenten konden de brand voorkomen met een brandblusser. Volgens de politie waren de aanvallers van plan om naast brand te stichten ook de ramen van het huis in te gooien. Ook hadden ze verf meegenomen.

De politie is een groot onderzoek gestart om de daders te kunnen vinden. De Duitse veiligheidsdienst onderzoekt het incident als een politieke aanslag.

Scholz is samen met bondskanselier Angela Merkel onderweg naar de G20 in Argentinië. De zestigjarige sociaaldemocraat Scholz was van 2011 tot maart 2018 burgemeester van Hamburg.

Het vliegtuig van Merkel en Scholz moest donderdagavond een noodlanding maken in Keulen, waardoor het tweetal pas na de openingsceremonie in Buenos Aires aankomt.

