Het vliegtuig van de Duitse bondskanselier Angela Merkel was donderdagavond niet gesaboteerd. Er is geen enkele aanwijzing dat er bij de technische storing sprake was van opzet, zegt een woordvoerder van de Duitse luchtmacht.

Hij weersprak daarmee berichten van de Duitse krant Rheinische Post dat het vliegtuig gesaboteerd zou zijn.

De piloot van het vliegtuig moest een voorzorgslanding maken in Keulen nadat de stroomverdeler uitviel. Het toestel vloog boven Nederland, maar kon niet in Amsterdam landen, omdat de aanvliegroute te kort was.

Merkel komt door het defect later aan in Buenos Aires en mist de opening van de internationale top, evenals haar ontmoetingen met de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Donald Trump.

Na de voorzorgslanding heeft Merkel de nacht doorgebracht in Bonn. Ze vliegt vrijdag met een lijnvlucht via Madrid naar Argentinië.

De route die het vliegtuig van Angela Merkel donderdagavond maakte. (Foto EPA)

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!