Russische mannen tussen de zestien en zestig jaar mogen Oekraïne niet meer in, verklaart het hoofd van de grensbewaking vrijdag. In Oekraïne is de staat van beleg van kracht naar aanleiding van een incident in de Straat van Kertsj.

De Russische grensbewaking nam zondag drie Oekraïense schepen in beslag die via de Straat van Kertsj de Zee van Azov waren binnengevaren. De bemanningsleden werden meegenomen en worden nog steeds vastgehouden.

Zowel Rusland als Oekraïne ziet de zeestraat als eigen territoriaal grondgebied. De Straat van Kertsj ligt tussen beide landen in en grenst aan de Krim, het schiereiland dat in 2014 werd geannexeerd door de Russen. Het conflict zorg voor nieuwe spanningen tussen de landen.

De Russische autoriteiten reageren via persbureau RIA op de laatste ontwikkeling in het conflict. Het land is niet van plan om mannen uit Oekraïne te weren.

Trump annuleert ontmoeting met Poetin

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vanwege het conflict een afspraak met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin geannuleerd. De twee zouden elkaar vrijdag tijdens de G20-top in Argentinië spreken. Die ontmoeting zou over veiligheid, ontwapening en de crises in het Midden-Oosten en Oekraïne gaan.

Bij een staat van beleg neemt het leger veel taken van de centrale overheid over, waarbij vele burgerlijke vrijheden tijdelijk worden opgeschort in het belang van de nationale veiligheid.

