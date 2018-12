De Trump Organization, de holding waarin de zakenbelangen van de Amerikaanse president Donald Trump zitten, zou in 2016 hebben voorgesteld de Russische president Vladimir Poetin een penthouse ter waarde van 50 miljoen dollar (44 miljoen euro) te geven in de Trump Tower die het bedrijf in Moskou wilde bouwen.

Zo wilde het Russische toestemming voor de bouw verzekeren en tevens de prijs opdrijven, schrijft de nieuwswebsite BuzzFeed op basis van gesprekken met Amerikaanse opsporingsambtenaren en onroerendgoedmakelaar Felix Sater, die als adviseur bij het project betrokken was.

Sater zou het plan bedacht hebben en Trumps oud-advocaat Michael Cohen zou het hebben besproken met een assistent van Dmitry Peskov, de woordvoerder van Poetin. Volgens Sater zouden "alle oligarchen een moord doen" voor een appartement in dezelfde toren als Poetin, waardoor de waarde van het project zou verdubbelen.

Of Trump op de hoogte was, is niet bekend. De advocaat van Trump, Rudy Giuliani, ontkent tegenover CNN dat Trump betrokken was bij het plan om Poetin een penthouse aan te bieden. "Het verhaal is gewoon een verhaal. De president heeft hier nog nooit van gehoord."

Cohen en het onroerendgoedproject, dat uiteindelijk niet doorging, spelen een grote rol in het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller doet naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Cohen loog tegen Congres

Donderdag werd bekend dat Cohen heeft toegegeven te hebben gelogen tegen het Amerikaanse Congres. De advocaat zegt een valse verklaring te hebben ingediend over een vastgoedproject van de Trump Organization in Moskou.

Dat zou zijn gebeurd toen de advocaat eind vorig jaar achter gesloten deuren werd gehoord door twee inlichtingencommissies die de mogelijke Russische inmenging tijdens de verkiezingen van 2016 onderzochten.

President Trump heeft donderdag gezegd dat Cohen liegt over het Russische project van zijn vastgoedonderneming. Zijn oud-advocaat hengelt naar strafvermindering, aldus de president vlak voor zijn vertrek naar de G20-top in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

De oud-advocaat van de president heeft eerder al zes andere misdrijven bekend. Het gaat om misdrijven met betrekking tot zijn advocatenpraktijk, waaronder belastingontduiking en bankfraude.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!