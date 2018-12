Ongeveer anderhalf miljoen kinderen in de door burgeroorlog verscheurde Centraal-Afrikaanse Republiek zijn op noodhulp aangewezen. VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF maakt zich ernstig zorgen over de toenemende hongersnood in het land.

Zeker 43.000 van de kinderen in nood zullen in 2019 levensbedreigende honger lijden. Verder heeft bijna ieder kind in het straatarme land bescherming tegen strijdende groepen nodig.

"De omstandigheden voor de kinderen zijn alarmerend", stelt UNICEF. "De uitgemergelde lichamen van de kinderen die het geluk hebben het voedingscentrum van het enige kinderziekenhuis hier te bereiken zijn het symbool van hongersnood. De situatie wordt met de dag erger."

De Centraal-Afrikaanse Republiek verkeert in chaos sinds islamitische rebellen, de Seleka, in 2013 de president afzetten. Christelijke milities, de Anti-Balaka, gingen daarop de strijd aan met de Seleka.

Inmiddels vecht een dozijn rebellengroepen met elkaar en het leger om de controle over veeroutes en goud- en uraniummijnen. Volgens de VN zijn duizenden mensen omgekomen in het geweld en is een vijfde van de 4,5 miljoen inwoners van het land op de vlucht.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!