De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, heeft donderdag gezegd dat de internationale organisatie hard werkt aan het realiseren van "betekenisvolle" vredesbesprekingen in Jemen. Die moeten nog voor de jaarwisseling beginnen.

Guterres deed die uitspraak in Buenos Aires aan de vooravond van de G20-top van geïndustrialiseerde landen. De almaar uitdijende humanitaire crisis in Jemen heeft westerse landen aangespoord om beëindiging van de door Saoedi-Arabië geleide militaire campagne te eisen.

Hij zei vanwege "een aantal teleurstellingen die hebben plaatsgevonden" geen valse verwachtingen te willen wekken, maar hoopt dat de besprekingen binnenkort hervat worden.

De Verenigde Naties probeerden al eerder vredesonderhandelingen in gang te zetten om het conflict in Jemen een halt toe te roepen. De crisis heeft al meer dan tienduizend mensen het leven gekost en het land aan de afgrond van een hongersnood gebracht.

Kabinet scherpt regels voor wapenexport aan

Donderdag werd ook bekend dat het kabinet de regels voor de wapenexport heeft aangescherpt om te voorkomen dat het militair materieel in de oorlog in Jemen gebruikt wordt, liet minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking weten in de Kamer.

Voor Saoedi-Arabië gold al een "zeer restrictief" wapenexportbeleid. Dat is nu uitgebreid naar de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. "Dat betekent dat er geen goederen worden geëxporteerd naar die landen, tenzij onomstotelijk vaststaat dat ze niet worden ingezet in de strijd in Jemen", zei Kaag.

De wapenexport naar de drie landen samen bedraagt jaarlijks gemiddeld 160 miljoen euro. De uitvoer wordt door de aanscherping lastig.

Kaag: 'Onmenselijke situatie in Jemen'

Er is volgens Kaag een "onmenselijke situatie" in Jemen. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte vechten daar aan de zijde van de gevluchte president Mansour Hadi. Bij de bombardementen zijn al duizenden doden gevallen. Ook wordt uithongering als wapen ingezet door de Saoedi's en bondgenoten.

De Tweede Kamer riep het kabinet recent nog op om in de VN-Veiligheidsraad te pleiten voor een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië. Daar bleek geen steun voor, aldus Kaag. Ook binnen de Europese Unie staan niet genoeg landen achter een wapenembargo.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!