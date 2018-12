De ebola-uitbraak in het oosten van de Democratische Republiek Congo is de op een na grootste uitbraak ooit, meldt het Congolese ministerie van Gezondheid donderdagavond. Zeker 195 mensen zijn inmiddels aan de ziekte overleden. Van nog eens 47 doden is ebola waarschijnlijk de oorzaak.

Alleen de uitbraak in het westen van Afrika van 2013 tot 2016 was groter. Daar werden meer dan 28.000 gevallen van ebola vastgesteld.

In de Congolese provincies Noord-Kivu en Ituri alleen al zijn waarschijnlijk 245 mensen aan de ziekte overleden. Hulpverleners werden er aangevallen door gewapende groeperingen. Ook de gemeenschap zelf verzette zich tegen hulp. Het is onduidelijk waarom.

Congo heeft al tien uitbraken gehad sinds het virus werd ontdekt in 1976. De ziekte verspreidt zich door contact met lichaamsvocht en veroorzaakt hoge koorts, overgeven, diarree en bloedingen. Bij de meeste uitbraken is meer dan de helft van de besmettingen dodelijk.

"Deze tragische mijlpaal laat zien hoe moeilijk en ernstig de uitbraak is", zegt Michelle Gayer, directeur van de afdeling eerste hulp van het International Rescue Committee (IRC). "En het einde is nog niet in zicht."

