De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin afgezegd vanwege de toegenomen spanningen tussen Rusland en Oekraïne. De twee leiders zouden met elkaar spreken op de G20-top.

De spanningen tussen Rusland en Oekraïne zijn sinds afgelopen zondag opgelaaid. Moskou nam toen drie Oekraïense schepen in beslag, die de Zee van Azov wilden binnenvaren. Volgens Rusland hadden ze hier geen toestemming voor. De bemanning van de schepen wordt vastgehouden.

"Op basis van het feit dat Rusland de schepen en matrozen niet heeft vrijgelaten, heb ik besloten dat het voor alle betrokken partijen beter is om mijn geplande ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Argentinië te annuleren", aldus Trump op Twitter. "Ik kijk uit naar een nieuwe ontmoeting, zodra de situatie is opgelost!"

Het Kremlin laat weten nog geen officiële afzegging te hebben ontvangen. Poetin en Trump zouden tijdens de G20-top spreken over veiligheid, ontwapening en de crises in het Midden-Oosten en Oekraïne, zo liet de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton eerder weten.

Op de G20-top, die vrijdag en zaterdag wordt gehouden in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, komen negentien landen, plus de Europese Unie, samen om te spreken over wereldwijde economische groei en ontwikkeling en samenwerking op dit gebied.

Macron ontmoet Saoedische kroonprins Bin Salman

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag laten weten dat hij op de top de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman zal gaan ontmoeten. Bin Salman wordt in verband gebracht met de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, die begin oktober verdween tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in de Turkse stad Instanboel.

"Ik ben altijd heel duidelijk geweest over de kwestie en ik zal dit zeker gaan bespreken met de Saoedische kroonprins in de marge van de G20-top", zei Macron tijdens een persconferentie. Het zal de eerste keer zijn dat Bin Salman een westerse leider ontmoet sinds de moord.

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft onlangs verklaard dat Bin Salman hoogstwaarschijnlijk de opdracht voor de moord heeft gegeven. Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft woensdag gezegd dat hiervoor geen direct bewijs is. Ook Trump sprak eerder al het rapport van de CIA tegen.

Frankrijk legde een week geleden achttien Saoedische staatsburgers sancties op. Zij zijn met de moord in verband gebracht. De maatregelen, zoals een reisverbod voor de Saoedi's in kwestie, zijn volgens Frankrijk opgesteld in overleg met andere EU-landen, waaronder Duitsland. Het land sloot niet uit dat er mogelijk meer sancties zullen volgen, afhankelijk van de uitkomst van onderzoek.



