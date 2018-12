Een piloot die in oktober op de Londense luchthaven Heathrow op het punt stond een passagiersvliegtuig te besturen met meer dan negen keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed, is donderdag veroordeeld tot tien maanden celstraf.

De 42-jarige Japanse piloot Katsutoshi Jitsukawa werd op 28 oktober op de luchthaven aangehouden, nadat uit de ademtest was gebleken dat hij te veel had gedronken. De ademtest vond slechts vijftig minuten voor vertrek van de vlucht plaats.

De man had 189 milligram alcohol per 100 milliliter bloed in zijn systeem. Dat staat gelijk aan 1,9 promille. De maximaal toegestane hoeveelheid van Japan Airlines is 20 milligram per 100 milliliter bloed.

De rechter in Londen stelt dat de copiloot voor de vlucht "zeer bedwelmd" was, schrijven Britse media waaronder de BBC. "Je bent een ervaren piloot, maar je had duidelijk gedronken gedurende een lange periode, tot kort voordat je in het vliegtuig zou stappen", aldus de rechter.

De rechter oordeelde dat de veiligheid van de personen aan boord van de vlucht in gevaar werd gebracht door zijn dronkenschap. Het vliegtuig, de Boeing 777, biedt plaats aan maximaal 244 passagiers.

De copiloot heeft bekend dat hij te veel alcohol had geconsumeerd en had geprobeerd de alcoholtest te beïnvloeden. Hij blies te weinig lucht in de blaastest en deed dat op een afstand van de piloten die op de test moesten toezien.

Japan Airlines scherpt regels alcoholgebruik piloten aan

De arrestatie van de dronken copiloot was voor Japan Airlines aanleiding om de regels voor het alcoholgebruik van piloten aan te scherpen.

De Japanse luchtvaartmaatschappij besloot vorige maand dat elke piloot van Japan Airlines vanaf nu ook een blaastest moet ondergaan op ieder vliegveld buiten Japan. In Japan worden deze tests al afgenomen.

Volgens de vliegmaatschappij zijn er sinds 2017 negentien zaken geweest waarbij de dienstdoende piloot de alcoholtest van het bedrijf niet heeft gehaald. Dat resulteerde in twaalf vertraagde vluchten.

In de Japanse wet is niet vastgelegd hoeveel alcohol piloten mogen consumeren. Luchtvaartmaatschappijen nemen de besluiten hierover zelfstandig.

