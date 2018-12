De Duitse Bondsdag heeft ingestemd met het VN-migratiepact en ziet er niks in dat het bestaande recht in Duitsland ondermijnt of verandert.

Vooral de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) keerde zich fel tegen het voorstel, omdat het land daarmee de grip op zijn eigen migratiebeleid zou verliezen.

Na het debat stemden donderdag 372 parlementariërs voor het pact, 153 stemden tegen en 141 onthielden zich van stemming. De sociaaldemocratische minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas beklemtoonde dat het internationale akkoord vooral de illegale migratie wil terugdringen en daar heeft Duitsland baat bij.

Het gaat volgens Maas om een serie afspraken, die op geen enkele manier de soevereiniteit aantast. Dat wordt in de hele discussie helaas vaak verzwegen, klaagde de bewindsman.

De minister van Buitenlandse Zaken in Slowakije is donderdag afgetreden, omdat het parlement instemde met de beslissing het pact af te wijzen. Miroslav Lajcak had dit eerder al aangekondigd. Hij was voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toen het document over migratie werd goedgekeurd.

Discussies in België en Nederland

Volgens waarnemers gaat het om een internationale intentieverklaring die op een top in Marrakesh op 10 en 11 december moet worden aangenomen. In tal van landen die met illegale immigratie kampen, inclusief België en Nederland, leidt het tot discussies.

Donderdag maakte het Nederlandse kabinet bekend een verklaring aan de afspraken toe te voegen, waarin wordt benadrukt dat het pact niet juridisch bindend is.

"Dat betekent dus dat wij het recht hebben om onze eigen grenzen te beheren, ons eigen toelatingsbeleid te voeren", zei premier Mark Rutte begin deze maand nog. "We kunnen zelf onderscheid maken tussen reguliere en irreguliere migratie. Alles onder het behoud van onze eigen wetgeving."