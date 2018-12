Michael Cohen, oud-advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft voor de rechter in New York toegegeven te hebben gelogen tegen het Congres. Cohen zegt een valse verklaring te hebben ingediend over een vastgoedproject van de Trump Organization in Moskou.

Dat zou zijn gebeurd toen de advocaat eind vorig jaar achter gesloten deuren werd gehoord door twee inlichtingencommissies, die de mogelijke Russische inmenging tijdens de verkiezingen van 2016 onderzochten.

Volgens Cohen diende de valse verklaring om de indruk te wekken dat het project in Moskou al was geëindigd voor de voorverkiezingen in de staat Iowa van start gingen.

Cohen loog naar eigen zeggen omdat hij niet wilde afwijken van de politieke boodschap van de Trump-campagne en uit loyaliteit aan de toenmalige presidentskandidaat.

Volgens deskundigen vormt de bekentenis mogelijk een ernstige bedreiging voor de Amerikaanse president.

Cohen zou geen formele schikking over strafvermindering met speciaal aanklager Robert Mueller hebben getroffen, zeggen bronnen. Wellicht hoopt hij daar wel mee te worden beloond voor zijn vrijwillige samenwerking in het onderzoek van Mueller.

President Trump heeft donderdag gezegd dat Cohen liegt over het Russische project van zijn vastgoedonderneming. Zijn oud-advocaat hengelt naar strafvermindering, aldus de president vlak voor zijn vertrek naar de G20-top in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Volgens Trump heeft hij niet geprobeerd iets te verbergen en is het Russische project uiteindelijk niet uitgevoerd. "En als ik het wel had gedaan, was daar niks mis mee geweest", aldus Trump. Hij kon niet zeggen wanneer het project werd stopgezet.

Cohen gaf al eerder misdrijven toe

De oud-advocaat van de president heeft eerder al zes andere misdrijven bekend. Het gaat om misdrijven met betrekking tot zijn advocatenpraktijk, waaronder belastingontduiking en bankfraude.

Ook gaf hij twee misstappen toe met betrekking tot de regels rond campagnefinanciering en besloot hij samen te werken met het team van Mueller.

Cohen bracht meer dan zeventig uur in gesprek met de onderzoekers door. De onderzoekers spitsten zich volgens bronnen onder meer toe op contacten tussen medewerkers van Trump en Russen, de zakenbelangen van Trump in Rusland en mogelijke belemmering van het Ruslandonderzoek door de president.

Cohen regelde ook zwijggeld voor twee vrouwen die beweren een seksuele relatie met Trump te hebben gehad. Hij noemde de naam van de Amerikaanse president niet, maar gaf toe de betalingen te hebben gedaan "in overleg met en in opdracht van een kandidaat voor een federaal ambt, met als doel het beïnvloeden van de verkiezingen".

Trump ontkent de affaires en zegt pas maanden na de betalingen op de hoogte te zijn gebracht.

Eindrapport Ruslandonderzoek binnenkort verwacht

Volgens de geruchtenmolen in Washington zijn speciaal aanklager Mueller en zijn team begonnen met het opstellen van het eindrapport van het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse politiek. Het is nog niet bekend wanneer dat zal worden gepresenteerd aan het Congres.

Trump lijkt zich ook pijnlijk bewust van het naderende rapport. Op Twitter stelde hij de legitimiteit van het Ruslandonderzoek deze week opnieuw ter discussie. Volgens hem geeft Mueller "getuigen op verdorven wijze opdracht om over de feiten te liegen".

Trump vergeleek het onderzoek van de speciaal aanklager - niet voor het eerst - met de jacht op mensen met communistische sympathieën door senator Joseph McCarthy, tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Eerder deze week werd bekend dat een schikking tussen Mueller en Trumps oud-campagneleider Paul Manafort is stukgelopen. Manafort, die zijn medewerking aan het Ruslandonderzoek heeft toegezegd, zou volgens aanklagers hebben gelogen tijdens verschillende verhoren. De advocaten van de oud-campagneleider ontkennen die aantijging.